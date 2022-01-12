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Santos esfria negócio por Pablo e anuncia Goulart; veja reforços, saídas e sondagens do Peixe para 2022

Peixe oficializou as chegadas do zagueiro Eduardo Bauermann e do meio-campista Bruno Oliveira; atacante do Santos deve chegar por empréstimo à Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:26

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:26

O Santos segue reformulando o seu elenco para 2022. Pará, Jean Mota, Moraes, Diego Tardelli e Raniel já deixaram o clube. Além deles, o Peixe emprestou Anderson Ceará ao Maringá. Por outro lado, o clube renovou o contrato do goleiro João Paulo, oficializou as contratações de Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira, além de Ricardo Goulart. O negócio por Pablo, do São Paulo, caminhava bem, mas esfriou.CONTRATAÇÕES DO SANTOSO Santos tem até agora três reforços para a temporada de 2022. O meia Bruno Oliveira, de 23 anos, chega para a equipe da Vila Belmiro. Para a zaga, chega Eduardo Bauermann, de 25 anos, vindo do América-MG. Mas o principal nome confirmado é o do meia-atacante Ricardo Goulart.
JOGADORES NA MIRAO Peixe está de olho em alguns nomes no mercado, mas acabou desistindo do atacante Luiz Phelipe, que atua na Suíça. ​Para o ataque, o clube estava próximo de fechar o empréstimo de Pablo, que tem vínculo com o São Paulo, mas também declinou da oferta.
QUEM SAIU O Alvinegro praiano já começou sua reformulação e não conta mais com os laterais esquerdos Romário e Lucas Sena, além do lateral-direito Pará, que foi para o Cruzeiro. Também saíram o meia Jean Mota, rumo aos Estados Unidos o atacante Diego Tardelli, em fim de contrato, e o lateral Moraes, liberado para acertar com o Juventude. O meia Anderson Ceará foi emprestado ao Maringá-PR e o atacante Raniel, para o Vasco.
QUEM PODE SAIRO zagueiro Danilo Boza, em final de contrato, não deve permanecer no Santos para retornar ao Mirassol. O meia Lucas Lourenço também deve sair, por empréstimo, ao Santo André. O jovem atacante Bruno Marques é outro que deve deixar o clube.
TIME-BASE DE 2022João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Velázquez; Madson, Zanocelo, Felipe Jonatan, Ricardo Goulart e Lucas Braga; Ângelo e Marinho. Técnico: Fábio Carille
DESAFIOS PARA 2022Após um Campeonato Brasileiro de 2021 onde brigou contra a zona de rebaixamento e não empolgou sua torcida, o Santos promete um time mais competitivo para 2022, como disse o próprio diretor de futebol do clube, Edu Dracena. O Peixe terá no ano as disputas do Paulistão, competição em que estreará em 26 de janeiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Inter de Limeira x Santos - Campeonato Paulista29/01 - Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista02/02 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista06/02 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista10/02 - Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista
Crédito: Peixeseguesemovimentandonomercado(MontagemLance!

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