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Santos envia ofício à FPF questionando a arbitragem no clássico

Peixe reclamou da não marcação de ao menos dois pênaltis contra o São Paulo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 10:50
O Santos enviou nesta segunda-feira (21) um ofício à Federação Paulista de Futebol questionando as últimas atuações dos árbitros nos jogos do clube pelo Campeonato Paulista.A primeira reclamação do Peixe vem da partida contra o Mirassol, na quinta-feira. O Mirassol abriu o placar em um contra-ataque. O volante cruzou rasteiro, Zeca se antecipou aos zagueiros e tocou para o gol. O time santista afirma que no começo da jogada, Marcos Guilherme recebeu uma trombada do marcador e pediu falta. O VAR não recomendou a revisão.
Quem comandou o VAR nesta partida foi Daiane Muniz dos Santos. No campo, Thiago Luis Scarascati e seus assistentes Daniel Paulo Ziolli e Rafael Tadeu Alves de Souza comandaram o jogo.A outra reclamação do Santos tem como foco a equipe de arbitragem no clássico contra o São Paulo. O clube se viu prejudicado em três situações de pênalti em que o VAR não foi nem consultado. O jogo foi comandado por Edina Alves Batista, Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O VAR ficou por conta de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.
O Santos pede uma análise completa dos fatos ocorridos nos jogos para, se for o caso, aplicar novas orientações e treinamentos aos profissionais envolvidos.
Crédito: OpresidenteAndresRuedaprotestounaFederaçãoPaulista(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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