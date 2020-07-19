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Santos entra em reta final de treinos antes do retomada do Paulistão

Após folga neste sábado, elenco trabalhará todos os dias até a volta do Estadual, nesta quarta-feira, contra o Santo André...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 09:00

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 09:00

Após ganhar folga neste sábado, o elenco do Santos inicia hoje uma maratona de treinos até terça-feira, visando o reinício do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, contra o Santo André, pela 11ª rodada da competição, paralisada desde o dia 16 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus.
O Peixe não entra em campo para disputar um jogo oficial há quatro meses e sete dias. A última vez foi na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, pela décima rodada do estadual, no estádio do Morumbi.
Para voltar à ativa e se preparar para encarar o Ramalhão, no entanto, precisou muito mais do que 22 dias de treinamentos, que, com bola, foram retomados desde 1º de julho, conjuntamente entre todos os clubes da Série A1 do Paulistão. Desde o dia 19 de junho, atletas, comissão técnica e funcionários santistas se preparam para a retomada.Período pré-treinamento
Inicialmente, todos os jogadores, funcionários e integrantes da comissão técnicas foram testados intensamente a fim de saber se havia infectados com a Covid-19. No total, nove detectaram positivo para a doença, sendo um jogador. Mais duas baterias foram realizadas posteriormente e na última, no qual os resultados foram divulgados há uma semana, nenhum atleta ou membro do corpo técnico constou contaminação pelo vírus.
Pouco a pouco eles foram dando espaço para treinamentos mais táticos, com campo reduzido e toques na bola limitados. Situações específicas, como de desvantagem numérica também foram propostas.
Por fim, na última sexta-feira, o elenco fez o primeiro treino coletivo, com 11 jogadores para cada lado, simulando situações reais de jogo.
Nas mãos para esse retorno, o técnico Jesualdo Ferreira terá à disposição 30 jogadores. Anderson Ceará e Ivonei, relacionados para o último jogo antes do início da pandemia, foram oficialmente integrados ao elenco, enquanto Felipe Aguilar, Evandro e Yuri Alberto deixaram o Peixe no período de paralisação do futebol.

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