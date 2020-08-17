Santos entra em acordo com Sasha, que retira ação e fica perto do Galo

Crédito: Jota Erre/Photo Premium/Lancepress!

O Santos entrou em acordo com o atacante Eduardo Sasha na tarde desta segunda-feira (17). Com isso, o jogador retirará a ação que move contra o clube, e deve se transferir para o Atlético-MG nos próximos dias.

A extinção do processo era uma das exigências que a diretoria santista impôs para liberar o jogador ao Galo. A informação foi publicada primeiramente pelo 'UOL Esporte' e confirmada pelo 'LANCE!'.

O Atletico-MG vai pagar 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade segue pertencendo ao Santos, que ainda precisa pagar ao Internacional, clube formador do atacante, 2 milhões de euros (R$ 13 milhões).

Vale lembrar que Sasha entrou com um processo contra o Santos antes mesmo do retorno dos jogos por conta da pandemia. O atacante cobrava atrasos em recolhimento do FGTS, direitos de imagem e o corte salarial de 70% em três meses.

Pelo Santos, Sasha fez 104 jogos e marcou 23 gols. Ele estava no Peixe desde 2018.