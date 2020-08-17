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futebol

Santos entra em acordo com Sasha, que retira ação e fica perto do Galo

Peixe entra em acordo com o atacante, que irá 'desistir' da ação contra o clube. Atlético-MG irá pagar 1,5 milhão de euros para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 17:07
Crédito: Jota Erre/Photo Premium/Lancepress!
O Santos entrou em acordo com o atacante Eduardo Sasha na tarde desta segunda-feira (17). Com isso, o jogador retirará a ação que move contra o clube, e deve se transferir para o Atlético-MG nos próximos dias.
A extinção do processo era uma das exigências que a diretoria santista impôs para liberar o jogador ao Galo. A informação foi publicada primeiramente pelo 'UOL Esporte' e confirmada pelo 'LANCE!'.
O Atletico-MG vai pagar 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade segue pertencendo ao Santos, que ainda precisa pagar ao Internacional, clube formador do atacante, 2 milhões de euros (R$ 13 milhões).
Vale lembrar que Sasha entrou com um processo contra o Santos antes mesmo do retorno dos jogos por conta da pandemia. O atacante cobrava atrasos em recolhimento do FGTS, direitos de imagem e o corte salarial de 70% em três meses.
Pelo Santos, Sasha fez 104 jogos e marcou 23 gols. Ele estava no Peixe desde 2018.
O Santos agora tenta resolver a questão do goleiro Everson, outro jogador que entrou com processo na Justiça pelos mesmos motivos de Sasha. O arqueiro perdeu as duas primeiras liminares e aguarda audiência, que está marcada para dia 24 de agosto.

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