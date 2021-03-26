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Santos encerra primeira semana cheia de treinos da Era Ariel Holan

Elenco ficou concentrado em Atibaia, interior de São Paulo. Treinador teve a oportunidade de conhecer mais dos jogadores e também de realizar mais atividades táticas...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 19:14
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Chegou ao fim a semana de treinos do Santos no Bourbon Atibaia Resort, no interior de São Paulo. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, Ariel Holan teve tempo de sobra para trabalhar com o elenco. Foram seis atividades distintas comandadas pelo treinador: uma na noite de terça, dois períodos na quarta e na quinta, com a última na manhã dessa sexta-feira.Apesar do tempo de treinamento, Holan teve dois desfalques no período. Soteldo, que devia voltar da Venezuela no último domingo, está com problemas para encontrar voo e ainda não chegou no Brasil. Já Jean Mota não treinou com o grupo por estar cumprindo isolamento social, uma vez que sua esposa e filho estavam com Covid.Em campo, Holan indicou um time base na maior parte das atividades e fez alguns testes. O treinador chegou a testar Vinícius Balieiro no lugar de Sandry, trabalhou com Gabriel Pirani como meia na maior parte do tempo e com o trio ofensivo formado por Marinho, Kaio Jorge e Ângelo, com os pontas variando os lados.Já pensando no retorno de Soteldo, Holan chegou a testar Ângelo como meia, utilizando Lucas Braga aberto na esquerda. O esquema será trabalhado melhor com a volta do venezuelano, na próxima semana.
Um time base de Ariel Holan nesse momento tem a seguinte formação: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Vinícius Balieiro) e Jean Mota (Gabriel Pirani); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo (Ângelo).
A próxima partida confirmada do Peixe é contra o San Lorenzo, pela Libertadores, dia 6 de abril, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Pelo Paulistão não há definição de quando a equipe voltará a atuar.
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