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Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco com dúvidas e desfalques; Soteldo volta a treinar

Marinho sente dores, mas viajará com a delegação. Pará, Veríssimo, Luan Peres e Jobson são desfalques garantidos...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 13:21

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 13:21

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou a sua preparação para enfrentar o Vasco, neste domingo (20), às 16h, pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário com uma dúvida importante e ausências garantidas.
Com uma contratura muscular, o atacante Marinho segue dúvida para o jogo, mas viajará com a delegação para a capital carioca.
Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jobson são desfalques garantidos para encarar o Cruzmaltino e nem irão para o Rio de Janeiro. O lateral-direito e o meia tiveram lesões constatadas, enquanto Luan está suspenso e Veríssimo foi preservado.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que sentiu leve desconforto nos minutos finais da goleada de 4 a 1 aplicada pelo Peixe, na última quarta-feira (16), pelo confronto de volta das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro, treinou normalmente e deve ir para o jogo.
O provável Santos para enfrentar o Vasco da Gama tem: John; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Arthur Gomes (Marinho), Kaio Jorge e Lucas Braga.Soteldo volta aos treinos
A novidade da atividade deste sábado (19) foi o retorno do atacante Soteldo aos trabalhos. O venezuelano, que estava em isolamento, após ser contaminado com Covid-19, está à disposição da comissão técnica para o confronto diante do Vasco.
O camisa 10 perdeu três jogos: os dois contra o Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores, e a derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no último domingo (13), pela 25a rodada do Brasileirão, no estádio do Maracanã.

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