Santos encerra preparação e terá um time de desfalques em Salvador

Crédito: Ivan Sorti/Santos

O último treino do Santos pensando no Campeonato Brasileiro foi na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, antes da viagem para Salvador. O auxiliar Marcelo Fernandes, que comandará o time, tem inúmeros desfalques e terá somente João Paulo dos considerados titulares.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Santos não terá Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel, que estão no departamento médico. Além deles, o clube deu recesso para: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo. Marcos Leonardo e Renyer estão convocados para a Seleção Sub-18 e também são baixas.

Além desses desfalques, já esperados, o Peixe também não terá a presença do atacante Marinho. Brigando pela artilharia do Brasileirão, Marinho jogaria em Salvador, mas foi diagnosticado com Covid e está afastado do grupo.Um possível Santos terá: João Paulo; Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes.