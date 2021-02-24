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futebol

Santos encerra preparação e terá um time de desfalques em Salvador

Auxiliar Marcelo Fernandes terá à disposição um time recheado de garotos diante do Bahia...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 15:15
Crédito: Ivan Sorti/Santos
O último treino do Santos pensando no Campeonato Brasileiro foi na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, antes da viagem para Salvador. O auxiliar Marcelo Fernandes, que comandará o time, tem inúmeros desfalques e terá somente João Paulo dos considerados titulares.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Santos não terá Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel, que estão no departamento médico. Além deles, o clube deu recesso para: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo. Marcos Leonardo e Renyer estão convocados para a Seleção Sub-18 e também são baixas.
Além desses desfalques, já esperados, o Peixe também não terá a presença do atacante Marinho. Brigando pela artilharia do Brasileirão, Marinho jogaria em Salvador, mas foi diagnosticado com Covid e está afastado do grupo.Um possível Santos terá: João Paulo; Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes.
Santos e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Peixe já está classificado para a Libertadores, com a oitava colocação garantida. A equipe baiana ainda luta por vaga na sul-americana.

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