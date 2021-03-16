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futebol

Santos encerra preparação e Holan mantém dúvidas sobre o time

Presença do lateral Pará no time titular é a principal dúvida do técnico do Peixe...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 22:08

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 22:08
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Já na Venezuela, o Santos realizou nesta segunda-feira seu último treino antes da partida decisiva contra o Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O técnico Ariel Holan ainda segue com algumas dúvidas na formação inicial e definirá o time somente horas antes do jogo.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA principal dúvida do treinador é a utilização de Pará como titular. O lateral retornou de Covid faz pouco tempo, e Holan está atento a condição física do jogador. Se Pará não jogar, Vinícius Balieiro deve ser mantido na posição.
Caso Pará comece jogando, Balieiro passa a ser candidato a uma vaga no meio de campo. Com Alison e Sandry garantidos, o treinador estuda a possibilidade do time com Jean Mota, que teria mais força ofensiva, ou Balieiro, que traria força na marcação e daria liberdade para os laterais.Ainda sem contar com Marinho e Kaio Jorge, o trio ofensivo deve ter Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Na defesa, o garoto Kaiky tem ganhado moral e segue como titular ao lado de Luan Peres.
O Santos deve ser escalado com: João Paulo; Pará (Vinícius Balieiro), Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.
Santos e Deportivo Lara se enfrentam nesta terça-feira, 19h15, em Caracas, na Venezuela. O Peixe avança para a próxima fase com qualquer empate, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

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