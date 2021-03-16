Santos encerra preparação e Holan mantém dúvidas sobre o time

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

Já na Venezuela, o Santos realizou nesta segunda-feira seu último treino antes da partida decisiva contra o Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O técnico Ariel Holan ainda segue com algumas dúvidas na formação inicial e definirá o time somente horas antes do jogo.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA principal dúvida do treinador é a utilização de Pará como titular. O lateral retornou de Covid faz pouco tempo, e Holan está atento a condição física do jogador. Se Pará não jogar, Vinícius Balieiro deve ser mantido na posição.

Caso Pará comece jogando, Balieiro passa a ser candidato a uma vaga no meio de campo. Com Alison e Sandry garantidos, o treinador estuda a possibilidade do time com Jean Mota, que teria mais força ofensiva, ou Balieiro, que traria força na marcação e daria liberdade para os laterais.Ainda sem contar com Marinho e Kaio Jorge, o trio ofensivo deve ter Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Na defesa, o garoto Kaiky tem ganhado moral e segue como titular ao lado de Luan Peres.

O Santos deve ser escalado com: João Paulo; Pará (Vinícius Balieiro), Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.