futebol

Santos encaminha venda de Luan Peres ao Olympique de Marseille

Zagueiro nem viajou com a delegação para Minas Gerais para o jogo contra o América-MG...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:04

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está em negociações avançadas para negociar o zagueiro Luan Peres com o Olympique de Marseille, da França. O jogador se despediu do elenco e sequer viajou para Belo Horizonte, onde o Santos enfrenta o América-MG neste sábado, no Estádio Independência. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.O jogador é um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Ambos trabalharam no juntos no Peixe em 2019, quando chegou por empréstimo.
Luan Peres foi anunciado em agosto de 2019 junto com o atacante Lucas Venuto. O zagueiro demorou para ter uma sequência, já que os titulares na época eram Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na ausência de um dos dois, Felipe Aguilar jogava.
No ano seguinte, o camisa 14 ganhou a vaga após as saídas de Gustavo, para o Flamengo, e Felipe Aguilar, para o Athletico-PR, e logo "caiu" nas graças da torcida. Em pouco tempo, o zagueiro se tornou titular absoluto, um dos líderes da equipe, e chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira.
Luan teve o contrato renovado recentemente até fevereiro de 2025, após o Alvinegro comprá-lo de seu antigo clube, o Brugge. O Santos, na época, pagou cerca de 3 milhões de Euros.Pelo Santos, Luan Peres disputou 90 jogos, deu duas assistências, e foi titular na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores da América, na temporada 2020.

