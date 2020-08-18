Santos encaminha venda de Jackson Porozo para o futebol português

Crédito: Zagueiro equatoriano Jackson Porozo deve ir para o Boavista, de Portugal (Ivan Storti/Santos

O Santos busca fazer caixa para saldar dívidas e reduzir parte dos valores atrasados com o elenco. Por conta disso, o Peixe está perto de acertar a venda do zagueiro equatoriano Jackson Porozo, de 20 anos, ao Boavista, de Portugal, por 500 mil euros (cerca de 3 milhões de reais).

A informação foi revelada por Matheus Rodrigues, membro do Comitê de Gestão do Santos, em entrevista ao 'Blog Soul Santista', no Youtube, e, posteriormente, confirmada pelo L!.

– A gente concordou com a venda. Foi feita a votação, como é de praxe no grupo do Comitê de Gestão – afirmou o membro do Comitê.

Com a venda de Eduardo Sasha ao Atlético-MG, que renderá aproximadamente R$ 10 milhões, e o negócio de Porozo encaminhado, o Santos entra no caminho para pagar o Hamburgo, da Alemanha, por conta da transferência do zagueiro Cléber Reis. Atualmente, o Peixe está proibido pela Fifa de registrar novos jogadores por conta desse imbróglio.