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futebol

Santos encaminha venda de Jackson Porozo para o futebol português

Peixe está por detalhes de acertar a saída do zagueiro equatoriano para o Boavista, de Portugal. Valor seria de 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:51

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 12:51
Crédito: Zagueiro equatoriano Jackson Porozo deve ir para o Boavista, de Portugal (Ivan Storti/Santos
O Santos busca fazer caixa para saldar dívidas e reduzir parte dos valores atrasados com o elenco. Por conta disso, o Peixe está perto de acertar a venda do zagueiro equatoriano Jackson Porozo, de 20 anos, ao Boavista, de Portugal, por 500 mil euros (cerca de 3 milhões de reais).
A informação foi revelada por Matheus Rodrigues, membro do Comitê de Gestão do Santos, em entrevista ao 'Blog Soul Santista', no Youtube, e, posteriormente, confirmada pelo L!.
– A gente concordou com a venda. Foi feita a votação, como é de praxe no grupo do Comitê de Gestão – afirmou o membro do Comitê.
Com a venda de Eduardo Sasha ao Atlético-MG, que renderá aproximadamente R$ 10 milhões, e o negócio de Porozo encaminhado, o Santos entra no caminho para pagar o Hamburgo, da Alemanha, por conta da transferência do zagueiro Cléber Reis. Atualmente, o Peixe está proibido pela Fifa de registrar novos jogadores por conta desse imbróglio.
Com a possível saída do equatoriano, o técnico Cuca terá outros quatro zagueiros à disposição: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe (que está lesionado sem previsão de retorno), Wagner Leonardo e Alex Nascimento.

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