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futebol

Santos encaminha empréstimo do atacante Pablo Thomas ao Paraná Clube

Atacante não conseguiu espaço no profissional do Peixe e teve poucos jogos no Sub-23...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 10:56

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 10:56

O Santos encaminhou o empréstimo do atacante Pablo Thomaz ao Paraná Clube para a disputa do Campeonato Paranaense em 2022. Com a indefinição da categoria Sub-23, o clube está buscando alternativa para os meninos ganharem minutagem.Pablo chegou ao Peixe em julho, mas foi oficializado em agosto. Foi pouco utilizado nas categorias de base do clube. Ele foi revelado nas categorias de base do Coritiba e rescindiu o contrato com o clube paranaense. Artilheiro nas categorias de base do Coritiba, não consegui se firmar na equipe profissional. Ele fez 20 partidas pelo clube, sendo oito como titular, e não marcou gol. Ele não estava nos planos do técnico Gustavo Morínigo.
Em 2020, o atacante chegou a ser emprestado para o Red Bull Brasil e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele fez 15 jogos pelo clube e marcou três gols.O Alvinegro também acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Lucas Sena ao Rio Branco-PR, do lateral-direito Mikael ao Cascavel-PR, do meia Lucas Lourenço ao Santo André, do meia Anderson Ceará ao Maringá e do meia-atacante Donizete ao São Caetano.
Crédito: PabloThomazdeveseremprestadoaoParanáClube(Foto:Divulgação/Coritiba

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