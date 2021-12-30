Santos encaminha empréstimo do atacante Pablo Thomas ao Paraná Clube

O Santos encaminhou o empréstimo do atacante Pablo Thomaz ao Paraná Clube para a disputa do Campeonato Paranaense em 2022. Com a indefinição da categoria Sub-23, o clube está buscando alternativa para os meninos ganharem minutagem.Pablo chegou ao Peixe em julho, mas foi oficializado em agosto. Foi pouco utilizado nas categorias de base do clube. Ele foi revelado nas categorias de base do Coritiba e rescindiu o contrato com o clube paranaense. Artilheiro nas categorias de base do Coritiba, não consegui se firmar na equipe profissional. Ele fez 20 partidas pelo clube, sendo oito como titular, e não marcou gol. Ele não estava nos planos do técnico Gustavo Morínigo.