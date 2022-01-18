Santos encaminha empréstimo de Bruno Marques ao futebol português

O atacante Bruno Marques está de mudança para o futebol português. O jogador deve ser cedido ao Arouca, da primeira divisão de Portugal até junho de 2023, com valor de passe fixado em caso de contratação em definitivo e salário 100% pago pelo portugueses.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, outros clubes do país europeu buscaram informações sobre o jogador, mas o Arouca avançou no negócio após formalizar a proposta. O Comitê de Gestão do clube já aprovou a negociação. Para finalizar a transação, aguardam Bruno Marquês voltar da Covid-19.