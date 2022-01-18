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Santos encaminha empréstimo de Bruno Marques ao futebol português

Atacante deve ser emprestado ao Arouca por um ano e meio com opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 12:59

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:59

O atacante Bruno Marques está de mudança para o futebol português. O jogador deve ser cedido ao Arouca, da primeira divisão de Portugal até junho de 2023, com valor de passe fixado em caso de contratação em definitivo e salário 100% pago pelo portugueses.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, outros clubes do país europeu buscaram informações sobre o jogador, mas o Arouca avançou no negócio após formalizar a proposta. O Comitê de Gestão do clube já aprovou a negociação. Para finalizar a transação, aguardam Bruno Marquês voltar da Covid-19.
Lecca de Carmago, empresário do atleta, viajou pelo Velho Continente em busca de proposta para que o atacante tenha mais chances de atuar. Em 2021, foram apenas 15 jogos com a camisa do Peixe.Bruno Marques tem 22 anos e teve seu contrato renovado recentemente. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%. No Santos, foram 33 jogos e quatro gols marcados.
Crédito: BrunoMarquesperdeuespaçonoSantosnaúltimatemporada(Crédito:IvanStorti/SantosFC

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