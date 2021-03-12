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futebol

Santos encaminha a renovação de contrato do zagueiro Derick

Jogador, de apenas 18 anos, tem contrato apenas até setembro. Encontro virtual nesta quinta deixou mais perto um novo contrato com prazo de cinco anos...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 21:18
Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A diretoria do Santos se reuniu nesta quinta, de forma virtual, com os representantes do zagueiro Derick e encaminhou um novo vínculo com o jogador, por mais 5 anos. O contrato do defensor termina no dia 30 de setembro deste ano e ele poderia assinar um pré-contrato a partir de abril.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA primeira conversa do Peixe com os representantes do jogador, Nick Arcuri e Fabiano Gudjenian, os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo, aconteceu no começo de fevereiro. Nesta quinta, Nick Arcuri participou do encontro de forma virtual porque está na Europa.
Um novo encontro deve ser feito até o final do mês para tentar bater o martelo no novo contrato. O Santos deixou claro na reunião desta quinta que aposta muito no potencial do jogador. Não foi discutida a inscrição do zagueiro no Campeonato Paulista (ele ainda segue fora da relação).Derick tem 18 anos, diversas passagens por seleções de base e já estreou no profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado.

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