Santos encaminha a renovação de contrato do zagueiro Derick

Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC

A diretoria do Santos se reuniu nesta quinta, de forma virtual, com os representantes do zagueiro Derick e encaminhou um novo vínculo com o jogador, por mais 5 anos. O contrato do defensor termina no dia 30 de setembro deste ano e ele poderia assinar um pré-contrato a partir de abril.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA primeira conversa do Peixe com os representantes do jogador, Nick Arcuri e Fabiano Gudjenian, os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo, aconteceu no começo de fevereiro. Nesta quinta, Nick Arcuri participou do encontro de forma virtual porque está na Europa.