Santos encaminha a contratação do goleiro Jandrei, ex-Chapecoense

O Santos encaminhou a contratação do goleiro Jandrei, que deve assinar contrato com o clube ainda nesta terça-feira. Jandrei rescindiu o contrato com o Genoa, da Itália, e se despediu do clube nas redes sociais na última segunda-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte.O Peixe vai fazer um contrato até o final do ano com o arqueiro, já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho. Com João Paulo pendurado no Brasileiro, o clube tem receio de utilizar os reservas Paulo Mazoti e Diógenes, ainda jovens.