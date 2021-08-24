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futebol

Santos encaminha a contratação do goleiro Jandrei, ex-Chapecoense

Goleiro deve assinar nesta terça um contrato até o final da temporada. Com John em recuperação de lesão, Santos tem João Paulo e os garotos Diógenes e Paulo Mazoti na vaga...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:01

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 13:01
Crédito: Divulgação/Genoa
O Santos encaminhou a contratação do goleiro Jandrei, que deve assinar contrato com o clube ainda nesta terça-feira. Jandrei rescindiu o contrato com o Genoa, da Itália, e se despediu do clube nas redes sociais na última segunda-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte.O Peixe vai fazer um contrato até o final do ano com o arqueiro, já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho. Com João Paulo pendurado no Brasileiro, o clube tem receio de utilizar os reservas Paulo Mazoti e Diógenes, ainda jovens.
Revelado nas categorias de base do Internacional, o goleiro passou pela Chapecoense e foi contratado pelo Genoa em 2019. Sem espaço na equipe italiana, o arqueiro foi emprestado para o Athletico-PR no ano passado e retornou para a Itália.Será a nona contratação do Santos na temporada, até o momento o clube trouxe: o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, os volante Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.

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