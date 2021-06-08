Santos empresta Rodrigão para a Ponte Preta até o fim da Série B

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos acertou o empréstimo do atacante Rodrigão à Ponte Preta até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação foi aprovada pelo Comitê de Gestão ainda na noite desta segunda-feira. A informação foi publicada primeiramente pelo GE.A Ponte Preta ajudará com os vencimentos, mas o Peixe ainda pagará a maior parte do salário. Treinando no Santos desde o começo de fevereiro, o atacante Rodrigão vivia uma indefinição em relação ao seu futuro. O jogador não estava nos planos do técnico Ariel Holan e nem de Fernando Diniz.

O ano de 2020 foi de poucas partidas para o atacante. Foram apenas 15 jogos, entre Ceará e Avaí, com um gol marcado, ainda pela equipe nordestina. Ele aguarda a definição do treinador do Peixe para saber se será aproveitado no Campeonato Paulista, que começa já no final de fevereiro.Rodrigão se destacou em 2019, emprestado ao Coritiba. Com a camisa do clube paranaense, o centroavante disputou o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. No ano, o jogador marcou 21 gols em 42 jogos e foi peça importante no acesso do Coritiba para a Série A. O atacante também foi artilheiro do campeonato paranaense com 7 gols.