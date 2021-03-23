Santos empresta o atacante Arthur Gomes ao Atlético-GO até o final do ano

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou no início da tarde desta terça-feira o empréstimo do atacante Arthur Gomes com o Atlético Goianiense. Arthur Gomes ficaria na equipe goiana por empréstimo até o dezembro, com todos seus salários pagos pelo clube, o que agradou a diretoria santista. O atacante estava fora dos planos de Ariel Holan.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Atlético Goianiense não foi o primeiro clube a buscar a contratação de Arthur Gomes por empréstimo, mas teve mais força por se tratar de uma time de Série A do Campeonato Brasileiro. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador.

Arthur Gomes jogou apenas três partidas nesta temporada e sequer tem sido relacionado para os últimos jogos. Ao todo, são 99 jogos com a camisa do Peixe, com 11 gols marcados.Confira a nota do Santos

O Santos FC confirmou, nesta terça-feira (23), o empréstimo do atleta Arthur Gomes ao Atlético Goianiense (GO) até o final do ano. O time de Goiás será responsável por 100% dos salários do jogador e não há opção de compra.