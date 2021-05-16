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futebol

Santos embarca para a Bolívia sem o atacante Marinho

Jogador ainda não se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e vai desfalcar o Peixe na partida da próxima terça-feira diante do The Strongest, pela Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 19:17

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 19:17

Crédito: Divulgação/SantosFC
O Santos embarcou no final da tarde deste domingo para a Bolívia, local do confronto da próxima terça-feira, contra o The Strongest, pela fase de grupos da Copa Libertadores, sem o atacante Marinho. O jogador não se recuperou de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda e vai desfalcar o Peixe mais uma vez. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
Nesta segunda-feira (17), o time comandado pelo técnico Fernando Diniz treinará no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, às 16 horas, em Santa Cruz de La Sierra. O elenco então ficará hospedado em Santa Cruz de La Sierra até o dia da partida, pela manhã.Na terça-feira (18), a delegação embarcará de Santa Cruz de La Sierra para La Paz, em voo fretado, às 10 horas, com chegada prevista para 11h30. Os jogadores então seguirão para o hotel para almoçar e depois para o estádio. O retorno ao Brasil será após o jogo, em voo fretado.
O Santos renasceu na Copa Libertadores após duas vitórias seguidas - uma contra o próprio The Strongest e outra diante do Boca Juniors, por 4 a 0 e 1 a 0, respectivamente, ambas na Vila Belmiro. Nessa próxima decisão, o Peixe não terá Fernando Diniz, que foi expulso na última rodada, no banco de reservas.

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