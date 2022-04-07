Santos e WTorre fecham modelo de negócio e projeto da nova Vila vai ao Conselho

Depois de inúmeras reuniões, Santos e WTorre chegaram a um acordo sobre o valor do projeto de arena na Vila Belmiro e sobre a modelo financeiro para a construção do novo estádio do Peixe, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira.O projeto agora será encaminhado para a discussão no Conselho Deliberativo do clube, em reunião ainda a ser marcada nas próximas semanas pelo presidente do colegiado, Celso Jatene. Depois (e se) aprovado pelo Conselho, o Santos deve convocar uma assembleia de sócios para que os associados também possam votar sobre o projeto.