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Santos e WTorre fecham modelo de negócio e projeto da nova Vila vai ao Conselho

Clube e construtora chegaram a um entendimento sobre os valores do novo estádio...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 13:42
Depois de inúmeras reuniões, Santos e WTorre chegaram a um acordo sobre o valor do projeto de arena na Vila Belmiro e sobre a modelo financeiro para a construção do novo estádio do Peixe, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira.O projeto agora será encaminhado para a discussão no Conselho Deliberativo do clube, em reunião ainda a ser marcada nas próximas semanas pelo presidente do colegiado, Celso Jatene. Depois (e se) aprovado pelo Conselho, o Santos deve convocar uma assembleia de sócios para que os associados também possam votar sobre o projeto.
Em paralelo, as duas partes vão iniciar os processos de aprovação nos órgãos competentes da Prefeitura de Santos e a construtora vai ao mercado para a captação de recursos para o financiamento da obra.Depois de todas as aprovações, o prazo para a construção da Nova Arena é de 24 meses.
Crédito: ProjetodaNovaVilaBelmirovaiserdiscutidonoConselhodoSantos(Foto:Reprodução

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