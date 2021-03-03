Santos e WTorre avançam em projeto da Nova Vila Belmiro

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista - Ontem (segunda), a gente teve uma reunião com a WTorre. Eles estão terminando o projeto detalhado e depois a gente vai trabalhar a parte de números. Para se chegar no valor de investimento, um acordo comercial, tempo de contrato, condições, para ser apresentado para nosso Conselho. Existe uma ideia minha de, uma vez tudo aprovado, seja levado para uma Assembleia de Sócios - afirmou Rueda.

Depois desse trabalho feito em parceria entre clube e a empresa, o projeto voltará ao Conselho Deliberativo para a votação definitiva para a obra. Passando pelo órgão, será colocado em Assembleia Geral, para os sócios decidirem.O projeto custará cerca de R$ 220 milhões e o prazo para a construção é de 24 meses após todas as aprovações. A Arena será totalmente coberta, com capacidade para 25 mil pessoas, terá estacionamento para 943 vagas simultâneas abaixo do gramado, que será elevado acima de 10 metros do nível do solo – característica única no futebol mundial. O complexo terá mais de 11 mil m² de áreas comerciais, incluindo uma grandiosa área no topo do estádio, batizada como “Vila”, 712 cadeiras com vista espetacular, ciclovia, réplica do calçadão de Santos, áreas de lazer e entretenimento.