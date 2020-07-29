Santos e Ponte Preta terá estreia de VAR e árbitro "pé frio"; entenda

Após ter problemas com a arbitragem no último domingo, quando foi derrotado por 3 a 2, de virada, para o Novorizontino, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos tem como “consolo” o árbitro de vídeo a partir das quartas de final da competição, que iniciará nesta quarta-feira.

Contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, o responsável pelo VAR será José Cláudio Rocha Filho, que comandou a tecnologia em 32 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, entre eles a vitória santista por 2 a 0 contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada. Na ocasião, o segundo gol, marcado por Marinho foi confirmado com a sua ajuda.

No fase final do Paulistão no ano passado, que contou com a arbitragem de vídeo pela primeira vez na história, José Cláudio ficou no monitoramento no jogo de volta da quartas, no qual o Palmeiras venceu o Novorizontino por 5 a 0, no estádio do Pacaembu.Arbitragem “pé fria”

Se por um lado o Alvinegro Praiano tem a boa notícia da inclusão do VAR no próximo jogo, o torcedor mais supersticioso tende a não curtir o árbitro escalado para a partida. Isso porque o histórico de Salim Fende Chaves apitando as partidas do Santos está longe de ser positivo para o Alvinegro Praiano.

Considerado uma das revelações da arbitragem paulista nos últimos anos, Salim, que atua na área desde 2005, ganhou destaque nos últimos três anos, ganhando espaço até mesmo em competições nacionais.

Contudo, em quatro jogos do Peixe apitados, apenas um o Santos venceu, e justamente o primeiro na primeira fase do Paulistão, quando o Alvinegro Praiano bateu o Novorizontino por 3 a 1, na Vila Belmiro. Porém, no mesmo ano, Santos e Salim se reencontraram, justamente nas quartas de final, contra a Ponte Preta. Na ocasião a fase era disputada em duas partidas, no estadual, e Chaves apitou a primeira, no estádio Moisés Lucasrelli, em Campinas, com vitória pontepretana por 1 a 0. No jogo de volta, o Peixe venceu pelo mesmo placar, no Pacaembu, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Em 2018 e 2019, Salim Fende Chaves apitou um jogo do Santos em cada ano, ambos com derrota do Peixe como mandante. Em 2018, contra o Bragantino, na Vila Belmiro, e no ano passado para o Novorizontino, no Pacaembu, ambas por 1 a 0.