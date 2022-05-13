Santos e Lucas Pires chegam a acordo para renovação de contrato

O Santos encaminhou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Lucas Pires, um dos destaques do time na temporada. Após reunião entre as partes, ficou decidido que o jogador receberá uma valorização salarial. A informação inicial é do portal UOL.Com contrato vencendo no meio do ano de 2024, o Peixe deve estender o vínculo por mais duas temporadas (2026). A multa para o exterior também vai subir. O LANCE! apurou que, caso algum time europeu queira tirar o atleta do Santos, terá que desembolsar cerca de 50 milhões de euros (R$ 265 milhões).O lateral era tratado como grande promessa da base do Corinthians, mas viu a situação contratual, que iria até 30 de setembro de 2021, se arrastar sem um acordo entre as partes. Assim, ele encaminhou uma rescisão antecipada de contrato com o rival santista e acertou com o Peixe.Sua estreia com a camisa do Alvinegro Praiano foi justamente contra seu ex-clube, na Neo Química Arena, em vitória santista por 2 a 1, com dois gols de Marcos Leonardo. Pires entrou na vaga de Felipe Jonatan e ajudou a equipe virar o placar. De lá em diante, cresceu e se tornou o dono da posição.