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Santos e Grêmio já duelaram cinco vezes em mata-mata no século; Peixe leva vantagem

De 2002 pra cá, Alvinegro passou de fase três vezes, enquanto Tricolor gaúcho se classificou duas. Duelo acontece nesta quarta, às 19h15, pelas quartas de final da Libertadores...
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Publicado em 

09 dez 2020 às 07:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 07:30

Crédito: Santos e Grêmio, em 2010 (Lance/Terra
Em três competições diferentes, Santos e Grêmio já se enfrentaram quatro vezes em mata-mata neste século. O Peixe leva ligeira vantagem no confronto, com três classificações contra duas do Tricolor gaúcho.
Nesta quarta-feira, às 19h15, na arena gremista, as equipes começam a definir quem estará nas semifinais da Copa Libertadores desta temporada. O jogo de volta acontece na Vila Belmiro, no próximo dia 16.
O primeiro duelo aconteceu em 2002, pela semifinal do Brasileirão. Na ocasião, os Meninos da Vila deram show em Santos e venceram por 3 a 0. No Olímpico, o Grêmio venceu por 1 a 0, mas não conseguiu se classificar. Semanas depois, o Peixe se consagraria campeão brasileiro contra o rival Corinthians.
Cinco anos depois, o Grêmio levou a melhor pela Libertadores. O Tricolor fez 2 a 0 no Sul, enquanto o Alvinegro fez 3 a 1 na Vila. O gol fora de casa classificou os gaúchos, que se tornariam vice-campeões contra o Boca Juniors, da Argentina, pelo torneio continental. Veja todos os confrontos:
1/12/02 – Santos 3 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro4/12/02 – Grêmio 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro – Olímpico​30/5/07 – Grêmio 2 x 0 Santos – Taça Libertadores – Olímpico6/6/07 – Santos 3 x 1 Grêmio – Taça Libertadores – Vila Belmiro12/5/10 – Grêmio 4 x 3 Santos – Copa do Brasil – Olímpico19/5/10 – Santos 3 x 1 Grêmio – Copa do Brasil – Vila Belmiro21/8/13 – Santos 1 x 0 Grêmio – Copa do Brasil – Vila Belmiro28/8/13 – Grêmio 2 x 0 Santos – Copa do Brasil – Arena do Grêmio28/8/2014 – Grêmio 0 x 2 Santos – Copa do Brasil – Arena do Grêmio​Em 2010, pelas semis da Copa do Brasil, Neymar, Ganso, Robinho e companhia encararam o Grêmio, que também atuava em alto nível. No Rio Grande do Sul, vitória gremista por 4 a 3. Na volta, diante das provocações, o Santos conseguiu dar a volta por cima e venceu por 3 a 1, se classificando para a final. Mais tarde, o time de Dorival Jr. seria campeão pela primeira vez do torneio nacional.
Três anos depois, novamente pela Copa do Brasil, o Santos bateu o Grêmio, por 1 a 0, na Vila, com gol de Gabigol – o primeiro dele como profissional. Na volta, Souza e Werley ajudaram os gaúchos a passarem de fase.
O último embate entre os times em um mata-mata ocorreu em 2014, com um episódio lamentável no jogo de ida. Torcedores gremistas cometeram injúria racial contra o então goleiro do Santos, Aranha. O Peixe venceu por 2 a 0. Não houve jogo de volta, pois o Grêmio foi eliminado da competição após comprovarem o ato racista no estádio.
O técnico Cuca deve fazer apenas uma alteração na equipe, promovendo a entrada do zagueiro Laércio no lugar de Veríssimo, que está insatisfeito com mais um veto do Conselho Deliberativo e Fiscal à proposta do Benfica, de Portugal. Mesmo assim, ele viajou a Porto Alegre, como antecipou o LANCE!.
Um possível Santos é: John; Pará, Luan Peres, Laércio e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.

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