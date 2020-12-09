Santos e Grêmio já duelaram cinco vezes em mata-mata no século; Peixe leva vantagem

Crédito: Santos e Grêmio, em 2010 (Lance/Terra

Em três competições diferentes, Santos e Grêmio já se enfrentaram quatro vezes em mata-mata neste século. O Peixe leva ligeira vantagem no confronto, com três classificações contra duas do Tricolor gaúcho.

Nesta quarta-feira, às 19h15, na arena gremista, as equipes começam a definir quem estará nas semifinais da Copa Libertadores desta temporada. O jogo de volta acontece na Vila Belmiro, no próximo dia 16.

O primeiro duelo aconteceu em 2002, pela semifinal do Brasileirão. Na ocasião, os Meninos da Vila deram show em Santos e venceram por 3 a 0. No Olímpico, o Grêmio venceu por 1 a 0, mas não conseguiu se classificar. Semanas depois, o Peixe se consagraria campeão brasileiro contra o rival Corinthians.

Cinco anos depois, o Grêmio levou a melhor pela Libertadores. O Tricolor fez 2 a 0 no Sul, enquanto o Alvinegro fez 3 a 1 na Vila. O gol fora de casa classificou os gaúchos, que se tornariam vice-campeões contra o Boca Juniors, da Argentina, pelo torneio continental. Veja todos os confrontos:

1/12/02 – Santos 3 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro4/12/02 – Grêmio 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro – Olímpico​30/5/07 – Grêmio 2 x 0 Santos – Taça Libertadores – Olímpico6/6/07 – Santos 3 x 1 Grêmio – Taça Libertadores – Vila Belmiro12/5/10 – Grêmio 4 x 3 Santos – Copa do Brasil – Olímpico19/5/10 – Santos 3 x 1 Grêmio – Copa do Brasil – Vila Belmiro21/8/13 – Santos 1 x 0 Grêmio – Copa do Brasil – Vila Belmiro28/8/13 – Grêmio 2 x 0 Santos – Copa do Brasil – Arena do Grêmio28/8/2014 – Grêmio 0 x 2 Santos – Copa do Brasil – Arena do Grêmio​Em 2010, pelas semis da Copa do Brasil, Neymar, Ganso, Robinho e companhia encararam o Grêmio, que também atuava em alto nível. No Rio Grande do Sul, vitória gremista por 4 a 3. Na volta, diante das provocações, o Santos conseguiu dar a volta por cima e venceu por 3 a 1, se classificando para a final. Mais tarde, o time de Dorival Jr. seria campeão pela primeira vez do torneio nacional.

Três anos depois, novamente pela Copa do Brasil, o Santos bateu o Grêmio, por 1 a 0, na Vila, com gol de Gabigol – o primeiro dele como profissional. Na volta, Souza e Werley ajudaram os gaúchos a passarem de fase.

O último embate entre os times em um mata-mata ocorreu em 2014, com um episódio lamentável no jogo de ida. Torcedores gremistas cometeram injúria racial contra o então goleiro do Santos, Aranha. O Peixe venceu por 2 a 0. Não houve jogo de volta, pois o Grêmio foi eliminado da competição após comprovarem o ato racista no estádio.

O técnico Cuca deve fazer apenas uma alteração na equipe, promovendo a entrada do zagueiro Laércio no lugar de Veríssimo, que está insatisfeito com mais um veto do Conselho Deliberativo e Fiscal à proposta do Benfica, de Portugal. Mesmo assim, ele viajou a Porto Alegre, como antecipou o LANCE!.