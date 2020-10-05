  • Santos e Benfica não chegam a acordo, e portugueses se retiram de negociação por Veríssimo
Equipes chegaram a um consenso por valor para a venda, mas modelo de pagamento não agradou os santistas. Porto também se interessou pelo zagueiro...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:48

O Benfica se retirou da negociação com o Santos que envolvia Lucas Veríssimo. As partes conversavam desde o fim de semana e chegaram a avançar, no entanto, o Peixe não aceitou as condições do negócio e a equipe portuguesa recusou se adequar ao Alvinegro.
A ideia da diretoria santista é conseguir 8 milhões de euros no zagueiro, valor que saldaria as dívidas com Hamburgo (ALE), Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), contudo, os 6 milhões de euros oferecido pelos Encarnados agradou o estafe do Peixe, que, por sua vez, não aceitou a forma de pagamento sugerida pelos portugueses, que queriam pagar pela contratação de Veríssimo em cinco ou seis vezes. Visto a dificuldade de contar com o defensor do Alvinegro, o Benfica partiu para o plano B: Todibo, atualmente no Barcelona.
Durante a negociação entre Santos e Benfica por Lucas Veríssimo, o Porto também chegou a sondar o Peixe para saber da viabilidade de aquisição do defesor, que deu preferência aos Encarnados.
Para tentar acelerar a venda, o presidente Orlando Rollo inclusive chegou a cancelar a reunião do Comitê de Transição, que aconteceria na noite desta segunda-feira (05), e marcar um encontro com os membros do Comitê Gestor para discutir formas de apresentar o negócio ao Conselho Deliberativo, que precisaria dar a anuência para que qualquer transação se concretize até o fim do ano. Mesmo com o entrave do negócio a conversa entre os gestores foi mantida.

