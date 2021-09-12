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Santos e Bahia participam de ação para incentivar brasileiros a tomarem segunda dose de vacina

Na volta para o segundo tempo da partida, atletas estenderam faixa com mensagem sobre a importância da imunização contra a Covid-19...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 23:26

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 23:26
Crédito: Divulgação/Santos FC
Santos e Bahia empataram por 0 a 0 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Além da disputa em campo, as equipes protagonizaram uma campanha de conscientização e incentivo os brasileiros tomarem a segunda dose da vacina contra a covid-19. A ação foi feita em parceria com a marca de cerveja Brahma.
A iniciativa aconteceu antes do início do segundo tempo. Enquanto os jogadores do Santos voltaram a campo um pouco antes do momento previso, o Bahia “atrasou” o retorno. A ideia foi passar lembrar que, para vencer qualquer partida e garantir o melhor resultado, é fundamental voltar para o segundo tempo, em uma mensagem para a importância da segunda dose da vacina. Quando os atletas do Bahia entraram no gramado, os jogadores dos dois clubes se uniram e estenderam uma faixa com a mensagem: “Estamos todos escalados para o 2º tempo. Para vencer a covid-19, volte para a segunda dose”. A conversa sobre o tema ainda se desenrolou nas redes sociais das equipes e da marca.Segundo dados do Ministério da Saúde de 20 de agosto, mais de 8,5 milhões de cidadãos brasileiros, que já foram convocados, não retornaram para se vacinar.
“Com a #BrahmaPelaVolta, estamos buscando conscientizar os brasileiros da importância de voltar para segunda dose da vacina e completar a imunização contra o Covid-19. Só vamos conseguir atingir as metas de vacinação com a participação de toda a população”, afirma Gustavo Castro, diretor de marketing de Brahma.
A iniciativa ainda traz uma campanha com a participação do jornalista Tino Marcos, a jogadora Formiga e o ex-jogador Denilson. A ação tem criação do draftLine - estúdio interno de conteúdo da Ambev - e da Mutato, que faz parte desse hub. Ela deve se repetir em outras partidas da 20ª rodada do Brasileirão.

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