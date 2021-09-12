Santos e Bahia participam de ação para incentivar brasileiros a tomarem segunda dose de vacina

Santos e Bahia empataram por 0 a 0 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Além da disputa em campo, as equipes protagonizaram uma campanha de conscientização e incentivo os brasileiros tomarem a segunda dose da vacina contra a covid-19. A ação foi feita em parceria com a marca de cerveja Brahma.

A iniciativa aconteceu antes do início do segundo tempo. Enquanto os jogadores do Santos voltaram a campo um pouco antes do momento previso, o Bahia “atrasou” o retorno. A ideia foi passar lembrar que, para vencer qualquer partida e garantir o melhor resultado, é fundamental voltar para o segundo tempo, em uma mensagem para a importância da segunda dose da vacina. Quando os atletas do Bahia entraram no gramado, os jogadores dos dois clubes se uniram e estenderam uma faixa com a mensagem: “Estamos todos escalados para o 2º tempo. Para vencer a covid-19, volte para a segunda dose”. A conversa sobre o tema ainda se desenrolou nas redes sociais das equipes e da marca.Segundo dados do Ministério da Saúde de 20 de agosto, mais de 8,5 milhões de cidadãos brasileiros, que já foram convocados, não retornaram para se vacinar.