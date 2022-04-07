Santos e Ayrton Lucas têm data para serem apresentados no Flamengo; lateral deve estrear este mês

Depois de vencer na estreia da Libertadores (veja os gols abaixo), o Flamengo iniciou a preparação para jogar a primeira partida do Brasileiro-2022, a ser realizada às 19h deste sábado, contra o Atlético-GO. E o clube informou, nesta manhã, que o goleiro Santos e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas já têm data e horário para serem apresentados.Santos e Ayrton Lucas serão apresentados oficialmente às 13h desta sexta-feira, na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. Os jornalistas estarão presentes no local, porém não terão acesso ao treinamento de Paulo Sousa, segundo comunicou o clube através de sua assessoria.