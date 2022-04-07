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Santos e Ayrton Lucas têm data para serem apresentados no Flamengo; lateral deve estrear este mês

Dupla falará em entrevista coletiva, na sala de imprensa do Ninho do Urubu, nesta sexta...
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Publicado em 

07 abr 2022 às 12:04

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:04

Depois de vencer na estreia da Libertadores (veja os gols abaixo), o Flamengo iniciou a preparação para jogar a primeira partida do Brasileiro-2022, a ser realizada às 19h deste sábado, contra o Atlético-GO. E o clube informou, nesta manhã, que o goleiro Santos e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas já têm data e horário para serem apresentados.Santos e Ayrton Lucas serão apresentados oficialmente às 13h desta sexta-feira, na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. Os jornalistas estarão presentes no local, porém não terão acesso ao treinamento de Paulo Sousa, segundo comunicou o clube através de sua assessoria.
> Como Ayrton Lucas pode contribuir no Flamengo de Paulo Sousa
Ayrton Lucas tem previsão de estar à disposição para jogar entre os confrontos diante de Palmeiras (20/4) e Athletico-PR (23/4), assim como o zagueiro Pablo, que, em recuperação de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, também foi contratado em 2022.
Crédito: AyrtonLucasestáemprestadoaoFlamengoatédezembrodesteano(Foto:Reprodução/FlaTV

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