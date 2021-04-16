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futebol

Santos divulga resultados da pesquisa "Fala, Santista" e estipula cinco ações

Pesquisa ouviu mais de 14 mil torcedores entre fevereiro e março deste ano...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 15:10
Crédito: A gestão de Andres Rueda liderou a pesquisa com os torcedores do Santos (Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou os resultados da pesquisa "Fala, Santista" na tarde desta sexta-feira (16). A pesquisa foi feta com o intuito de identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs e mais de 14 mil santistas entre sócios, ex-sócios e demais torcedores participaram.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa área de relacionamento do sócio-rei, Santos tem cinco projetos prioritários: criar uma plataforma única para sócios (aplicativo), com conteúdos exclusivos, ingressos e e-commerce; ter uma rotina de enquetes; buscar a reformulação e automatização do atendimento Sócio Rei; desenvolver produto para sócios que moram fora do estado de São Paulo e elaboração de uma operação para resgate de sócios inativos.
O Peixe já estuda ações para incorporar ao programa Sócio Rei torcedores do clube que não querem ir ao estádio. O Alvinegro tem um média de público de pouco mais de 11 mil pessoas, tem pouco mais de 22 mil sócios e, de acordo com as últimas pesquisas, tem mais de 6 milhões de torcedores.De acordo com Vitor Sion, membro do Comitê de Gestão do Santos, a pesquisa “Fala, santista” mostrou que muitos torcedores não querem ir para o estádio ou não podem pela distância, mas querem benefícios para se associarem ao clube. Nos próximos meses, o clube fará novas pesquisas, com outros temas para compreender ainda melhor a identidade do torcedor e implementar as melhorias mais desejadas.

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