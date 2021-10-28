Santos divulga relacionados sem Jean Mota e com a volta de Luiz Felipe

O Santos divulgou no início da noite desta quinta-feira os jogadores relacionados para a partida deste sábado, contra o Athletico, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maior novidade na lista é a presença do zagueiro Luiz Felipe, que estava fora dos jogos devido a uma lesão desde justamente o segundo confronto contra o Athlético-PR pela Copa do Brasil, dia 26 de agosto.Outra "novidade" na lista é a ausência do meia Jean Mota. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense e poderia voltar aos jogos, mas ficou fora na lista. Ivonei voltou a ser relacionado para o meio-campo e Luiz Henrique segue como opção.