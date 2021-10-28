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futebol

Santos divulga relacionados sem Jean Mota e com a volta de Luiz Felipe

Peixe não contará também com Camacho, Pirani, Marinho e Vinícius Zanocelo...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 19:44

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 19:44

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
O Santos divulgou no início da noite desta quinta-feira os jogadores relacionados para a partida deste sábado, contra o Athletico, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maior novidade na lista é a presença do zagueiro Luiz Felipe, que estava fora dos jogos devido a uma lesão desde justamente o segundo confronto contra o Athlético-PR pela Copa do Brasil, dia 26 de agosto.Outra "novidade" na lista é a ausência do meia Jean Mota. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense e poderia voltar aos jogos, mas ficou fora na lista. Ivonei voltou a ser relacionado para o meio-campo e Luiz Henrique segue como opção.
Confira a classificação do Brasileirão
O volante Camacho, que sentiu uma lesão diante do América-MG, o meia Gabriel Pirani, que ainda sente dores no tornozelo, e Marinho e Vinícius Zanocelo, suspensos estão fora da relação.Confira os jogadores relacionados:
Goleiros: João Paulo, Diógenes e JandreiLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Emiliano Velázquez, Robson Reis, Danilo Boza, Wagner Leonardo e DerickVolantes: Vinícius Balieiro e Ivonei,Meias: Carlos Sánchez e Luiz Henrique,Atacantes: Diego Tardelli, Raniel, Marcos Leonardo, Ângelo, Matías Lacava, Lucas Braga e Marcos Guilherme

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