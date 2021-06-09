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futebol

Santos discute melhorias nas categorias de base

Presidente Andres Rueda e membros do CG se reuniram com gerentes de futebol...
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Publicado em 

09 jun 2021 às 14:25

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 14:25

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Comitê de Gestão do Santos e os Gerentes discutiram melhorias para as categorias de base do clube na reunião que acontece toda semana entre o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e membros dos Comitê de Gestão para discutir, sugerir e buscar soluções para os setores do Peixe.- Essa transformação na base está no nosso planejamento estratégico e é muito importante essa interação de todos os setores, para fortalecermos o trabalho. Essas reuniões são sempre muito produtivas, porque gera uma integração de todo o clube. Cada setor pode contribuir e há uma proximidade cada vez maior, que gera agilidade nos processos - afirmou Rueda.
Felipe Gil, acompanhado do gerente de esportes, Jorge Andrade e demais coordenadores, inclusive do futsal, apresentaram cada detalhe da estrutura atual, o que está sendo feito atualmente e o que ainda pode ser implementado. O executivo de futebol, André Mazzuco, também participou da atividade.A equipe profissional do Santos conta com vinte e um atletas revelados nas categorias de base do clube. Na temporada passada, as categorias Sub-17, Sub-20 e Sub-23 não passaram de fase na competição nacional de casa categoria. Ainda no último sábado, o Santos Sub-20 perdeu por 8 a 0 o clássico contra o São Paulo em um amistoso.

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