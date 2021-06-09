Santos discute melhorias nas categorias de base

O Comitê de Gestão do Santos e os Gerentes discutiram melhorias para as categorias de base do clube na reunião que acontece toda semana entre o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e membros dos Comitê de Gestão para discutir, sugerir e buscar soluções para os setores do Peixe.- Essa transformação na base está no nosso planejamento estratégico e é muito importante essa interação de todos os setores, para fortalecermos o trabalho. Essas reuniões são sempre muito produtivas, porque gera uma integração de todo o clube. Cada setor pode contribuir e há uma proximidade cada vez maior, que gera agilidade nos processos - afirmou Rueda.