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futebol

Santos deve ter Luiz Felipe e Kaio Jorge contra o Independiente

Alison está suspenso e não poderá jogar o confronto contra o time argentino...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 20:07

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:07

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está pronto para enfrentar o Independiente, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O Peixe vai disputar a competição após ser eliminado de forma precoce da Copa Libertadores da América, onde caiu na fase de grupos.A principal novidade na equipe para duelar contra os argentino deve ser a volta de Kaio Jorge. O jogador passou por um controle de carga durante os últimos jogos para minimizar os riscos de lesões, mas ainda não tem presença confirmada entre os 11 titulares. A tendência é que o técnico Fernando Diniz decida sobre a escalação do jogador pouco antes da bola rolar.O zagueiro Luiz Felipe, que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, na derrota de 3 a 2 para ao Palmeiras, volta ao time e formará a dupla de zaga com o Menino da Vila Kaiky. Já o camisa 5 Alison não foi relacionado para a partida. Após ser expulso contra o The Strongest, em La Paz, pela Libertadores, o volante acabou sendo punido com dois jogos e cumprirá a pena da Conmebol nesse primeiro jogo contra o Independiente.Nas laterais, Pará deve ser mantido como titular, diferente de Felipe Jonatan, que ficará como opção no banco de reservas pela segunda partida consecutiva.
Assim, o provável Santos para a partida deve ter a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes (Felipe Jonatan); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga (Kaio Jorge).

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