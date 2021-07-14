Santos deve ter Luiz Felipe e Kaio Jorge contra o Independiente

O Santos está pronto para enfrentar o Independiente, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O Peixe vai disputar a competição após ser eliminado de forma precoce da Copa Libertadores da América, onde caiu na fase de grupos.A principal novidade na equipe para duelar contra os argentino deve ser a volta de Kaio Jorge. O jogador passou por um controle de carga durante os últimos jogos para minimizar os riscos de lesões, mas ainda não tem presença confirmada entre os 11 titulares. A tendência é que o técnico Fernando Diniz decida sobre a escalação do jogador pouco antes da bola rolar.O zagueiro Luiz Felipe, que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, na derrota de 3 a 2 para ao Palmeiras, volta ao time e formará a dupla de zaga com o Menino da Vila Kaiky. Já o camisa 5 Alison não foi relacionado para a partida. Após ser expulso contra o The Strongest, em La Paz, pela Libertadores, o volante acabou sendo punido com dois jogos e cumprirá a pena da Conmebol nesse primeiro jogo contra o Independiente.Nas laterais, Pará deve ser mantido como titular, diferente de Felipe Jonatan, que ficará como opção no banco de reservas pela segunda partida consecutiva.