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Santos deve ter força máxima contra o Goiás, domingo, na Vila Belmiro

Técnico Cuca não quer que seus principais jogadores percam ritmo de jogo antes da grande final da Libertadores da América, dia 30, diante do Palmeiras, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 13:38

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 13:38

Crédito: Técnico Cuca deve mandar a campo o que tem de melhor para o duelo contra o Goiás (Reprodução/Dugout
O elenco santista realizou na manhã deste sábado seu único treino antes da partida contra o Goiás. Na atividade, o técnico Cuca avaliou a condição física dos jogadores e deve escalar força máxima para o duelo deste domingo, na Vila Belmiro.A ideia do treinador é preservar os atletas, mas desde que eles não percam ritmo de jogo, para chegarem nas melhores condições físicas possíveis no grande decisão da Copa Libertadores da América, no próximo sábado, contra o Palmeiras, no Maracanã.Entre os considerados titulares, Alison não vai a campo, ainda por conta do Covid-19. Felipe Jonatan e Lucas Braga, que atuaram na última rodada, podem ser preservados.
O Santos deve ir a campo com: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Wagner Leonardo (Felipe Jonatan); Sandry, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Arthur Gomes (Lucas Braga) e Kaio Jorge.
Santos e Goiás se enfrentam neste domingo, 18h15, na Vila Belmiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 9ª colocação na competição, com 45 pontos. Os goianos estão na zona de rebaixamento, na 19ª, com 26.

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