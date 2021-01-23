Santos deve ter força máxima contra o Goiás, domingo, na Vila Belmiro

O elenco santista realizou na manhã deste sábado seu único treino antes da partida contra o Goiás. Na atividade, o técnico Cuca avaliou a condição física dos jogadores e deve escalar força máxima para o duelo deste domingo, na Vila Belmiro.A ideia do treinador é preservar os atletas, mas desde que eles não percam ritmo de jogo, para chegarem nas melhores condições físicas possíveis no grande decisão da Copa Libertadores da América, no próximo sábado, contra o Palmeiras, no Maracanã.Entre os considerados titulares, Alison não vai a campo, ainda por conta do Covid-19. Felipe Jonatan e Lucas Braga, que atuaram na última rodada, podem ser preservados.