Santos deve seguir com time reserva diante da Inter de Limeira

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

Assim como aconteceu na noite desta sexta-feira diante da Ponte Preta, o Santos deve ter um time reserva na partida deste domingo, às 20 horas, diante da Internacional de Limeira, pelo Campeonato Paulista.Na tarde deste sábado, o Peixe voltou a trabalhar no CT Rei Pelé. Na atividade, o técnico Ariel Holan esboçou um time com apenas jogadores não utilizados em Campinas ou que atuaram em 45 minutos, no máximo, casos de Ângelo e Vinícius Balieiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Meu Peixão.

No gol, o técnico deve dar uma chance ao goleiro Vladimir, já que John falhou mais uma vez e João Paulo será titular na terça-feira diante do Barcelona, na estreia na Copa Libertadores.Na lateral-direito, o garoto Mikael pode ter sua primeira chance na equipe titular. Pará jogou contra San Lorenzo e o segundo tempo contra a Ponte Preta. Madson não está inscrito e Sandro foi mal em dois jogos, contra o São Paulo e o Botafogo.

A dupla de zaga jogou as duas partidas da semana e será poupada neste domingo. Luiz Felipe e Alex devem ser os escolhidos. Na lateral-esquerda, Felipe Jonatan deve ser poupado e Copete não treinou no campo por ter jogado o tempo todo contra a Ponte Preta. Jhonnathan deve atuar na posição.