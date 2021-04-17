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Santos deve seguir com time reserva diante da Inter de Limeira

Técnico Ariel Holan esboçou uma escalação com time 100% reserva no treino deste sábado...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 20:39
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Assim como aconteceu na noite desta sexta-feira diante da Ponte Preta, o Santos deve ter um time reserva na partida deste domingo, às 20 horas, diante da Internacional de Limeira, pelo Campeonato Paulista.Na tarde deste sábado, o Peixe voltou a trabalhar no CT Rei Pelé. Na atividade, o técnico Ariel Holan esboçou um time com apenas jogadores não utilizados em Campinas ou que atuaram em 45 minutos, no máximo, casos de Ângelo e Vinícius Balieiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Meu Peixão.
No gol, o técnico deve dar uma chance ao goleiro Vladimir, já que John falhou mais uma vez e João Paulo será titular na terça-feira diante do Barcelona, na estreia na Copa Libertadores.Na lateral-direito, o garoto Mikael pode ter sua primeira chance na equipe titular. Pará jogou contra San Lorenzo e o segundo tempo contra a Ponte Preta. Madson não está inscrito e Sandro foi mal em dois jogos, contra o São Paulo e o Botafogo.
A dupla de zaga jogou as duas partidas da semana e será poupada neste domingo. Luiz Felipe e Alex devem ser os escolhidos. Na lateral-esquerda, Felipe Jonatan deve ser poupado e Copete não treinou no campo por ter jogado o tempo todo contra a Ponte Preta. Jhonnathan deve atuar na posição.
O meio-campo deve ter Guilherme Nunes e Vinícius Balieiro. A terceira função está entre Lucas Lourenço e Lucas Barbosa, que treinou neste sábado. No ataque, o Santos deve ter Ângelo e Bruno Marques. Allanzinho treinou, mas Lucas Venuto também tem chance de começar a partida.

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