Santos desiste da contratação do meia Nathan após leilão

O Santos desistiu da contratação do meia Nathan, do Atlético-MG. A diretoria fez todos os esforços para trazer o jogador, que tinha vontade de vestir a camisa santista, mas diante do "leilão" com a concorrência com o Fluminense, o Peixe desistiu da contratação.Nathan tem 25 anos e foi revelado pelo Athlético-PR. Em 2015, ele foi vendido pelo clube paranaense ao Chelsea por cerca de R$ 22 milhões, mas não chegou a jogar pelo time inglês. Ele foi emprestado ao Vitesse, da Holanda, ao Amiens, da França, e ao Belenenses, de Portugal.