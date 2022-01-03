Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos desiste da contratação do meia Nathan após leilão

Peixe tinha a concorrência do Fluminense pelo jogador do Atlético-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 13:21

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 13:21

O Santos desistiu da contratação do meia Nathan, do Atlético-MG. A diretoria fez todos os esforços para trazer o jogador, que tinha vontade de vestir a camisa santista, mas diante do "leilão" com a concorrência com o Fluminense, o Peixe desistiu da contratação.Nathan tem 25 anos e foi revelado pelo Athlético-PR. Em 2015, ele foi vendido pelo clube paranaense ao Chelsea por cerca de R$ 22 milhões, mas não chegou a jogar pelo time inglês. Ele foi emprestado ao Vitesse, da Holanda, ao Amiens, da França, e ao Belenenses, de Portugal.
Em 2018, Nathan foi contratado pelo Atlético-MG. O jogador atuou em 118 jogos pelo clube mineiro e marcou 14 gols.Com a desistência da contratação de Nathan, o Peixe volta ao mercado por mais um meia. O clube contratou até agora o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-América-MG, e o meia Bruno Oliveira, ex-Vitória.
Crédito: OSantosdesistiudacontrataçãodomeiaNathan(PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados