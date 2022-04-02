Santos desembarca no Rio após assinatura de contrato com o Flamengo

Depois de ter o seu contrato de quatro anos publicado no BID da CBF e o voo cancelado na noite de sexta, devido ao temporal que caiu no Rio, o goleiro Santos, enfim, chegou ao Rio. Ele desembarcou na manhã deste sábado, no Aeroporto Santos Dumont, horas depois de assinar o vínculo com o Flamengo.O goleiro de 32 anos foi recepcionado pela imprensa e por um grupo de torcedores, e mostrou ter ciência do desafio que terá pela frente no Rubro-Negro.

- Me sinto preparado, feliz por poder fazer parte desse grupo. A gente sabe do desafio que será, mas tenho certeza que estou pronto, espero fazer o meu melhor e poder contribuir - comentou o ex-Furacão, que fez questão de elogiar a torcida.

- A ansiedade era enorme para terminar (negociação) de uma forma feliz. Ansiedade em estar no Maracanã, sentir a atmosfera da torcida que é maravilhosa e impressionante.

CORRIDA PELA INSCRIÇÃO

O Flamengo pagará cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões, segundo a cotação atual) pelo goleiro de 32 anos, formado e titular do Furacão desde 2018. Santos conquistou duas Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Estaduais pelo Athletico-PR. Pela Seleção Brasileira, foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016.

Com o acerto, o Flamengo tem tempo para inscrever Santos na Libertadores. O prazo da Conmebol é até este sábado, 2 de abril, às 18h. O Rubro-Negro estreia na fase de grupos da Copa nesta terça, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago. O Grupo H ainda tem Talleres (ARG) e Sporting Cristal (PER).

Nesta temporada, Hugo Souza ganhou a vaga de titular e é o principal goleiro do Flamengo. Diego Alves, nome importante nas conquistas do clube de 2019 para cá, é o reserva e tem contrato se encerrando em dezembro.

Santos é o quinto reforço do ano. O Fla trouxe Marinho, atacante ex-Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, do Red Bull Bragantino e Lokomotiv Moscow, respectivamente, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, ex-Spartak Moscow.