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Santos demite técnico das Sereias e coordenador da base

Guilherme Giudice e Coronel Pimenta deixaram o clube nesta sexta-feira. Time feminino teve desempenho ruim, assim como as categorias de base dos Meninos da Vila...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 19:35

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:35

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos começou a reformulação no seu departamento de futebol e acertou a rescisão contratual com o técnico Guilherme Giudice, das Sereias da Vila, e com o Coronel Pimenta, coordenador das categorias de base.Guilherme foi muito criticado pelos torcedores pelo fraco desempenho das Sereias nesta temporada. A equipe foi eliminada nas quartas de final do Brasileiro pelo São Paulo e nas quartas do Paulista pelo Corinthians. No final do ano, a equipe conquistou a Copa Paulista, disputada entre as equipes que ficaram entre a quinta e oitava colocação no Estadual.Já o Coronel Edson Pimenta foi contratado na reformulação promovida pelo ex-presidente Orlando Rollo, em outubro. Ele ficou menos de três meses no cargo. Antes do Santos, ele havia tido uma passagem pelas categorias de base da Portuguesa.O Santos deve anunciar nos próximos dias os novos nomes para as duas funções. No profissional, as possíveis mudanças só vão acontecer após o final da participação do Peixe na Copa Libertadores. A equipe realiza o segundo jogo das semifinais na próxima quarta-feira, contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro. A final da competição está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã.

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