Santos demite coordenador de análise e inteligência

Crédito: Fábio Maradei

O Santos desligou Bebeto Sauthier, coordenador de de análise e inteligência, do seu cargo. A demissão do coordenador faz parte das mudanças no Departamento de Futebol após a chegada de Edu Dracena como novo executivo de futebol do Peixe. A informação foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte.Bebeto é o terceiro entre as saídas do Departamento de Futebol, André Mazzuco e Jorge Andrade deixaram seus cargos de executivo de futebol e gerente de esportes na terça-feira passada. Edu Dracena também convidou Guilherme Maziero Lipi, Gerente Geral do estádio Allianz Parque, para assumir o cargo de Gerente de Futebol do clube.

Bebeto chegou ao Santos em 2019 no Campeonato Paulista junto ao técnico Jorge Sampaoli e estava no clube deste então. Ele teve passagens por Flamengo, Tianjin Quanjian, da China, e também pelo Corinthians.

Com a chegada do técnico Fabio Carille, o departamento de análise e desenvolvimento já tinha um novo membro: Dênis Lupp.O Santos desligou Bebeto Sauthier, coordenador de de análise e inteligência, do seu cargo. A demissão do coordenador faz parte das mudanças no Departamento de Futebol após a chegada de Edu Dracena como novo executivo de futebol do Peixe. A informação foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte.Bebeto é o terceiro entre as saídas do Departamento de Futebol, André Mazzuco e Jorge Andrade deixaram seus cargos de executivo de futebol e gerente de esportes na terça-feira passada. Edu Dracena também convidou Guilherme Maziero Lipi, Gerente Geral do estádio Allianz Parque, para assumir o cargo de Gerente de Futebol do clube.

Bebeto chegou ao Santos em 2019 no Campeonato Paulista junto ao técnico Jorge Sampaoli e estava no clube deste então. Ele teve passagens por Flamengo, Tianjin Quanjian, da China, e também pelo Corinthians.