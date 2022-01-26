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futebol

Santos defende tabu de 14 anos sem derrotas em estreias no Paulistão

No ano passado o Peixe estreou com empate em 2 a 2 diante do Santo André...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 17:00
O Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira diante a Internacional de Limeira, às 19 horas, no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira. O Alvinegro defende um tabu de 14 anos sem perder na estreia do Paulistão. A última derrota na abertura da competição foi em 2008 para a Portuguesa por 2 a 0.Desde então foram 10 vitórias, 3 empates, sendo 7 jogos como mandante e 7 como visitante. Marcou 31 gols e sofreu apenas 9 sofridos.
A equipe do técnico Fábio Carille está no Grupo D ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. A competição vai ter o mesmo formato da última edição, sendo 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times cada. Os dois times melhor classificados de cada grupo após o termino na primeira fase se enfrentam pelas quartas de final.Veja as últimas estreias do Santos no Paulistão:
2021 - Santo André 2 x 2 Santos2020 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino2019 - Santos 1 x 0 Ferroviária2018 - Linense 0 x 3 Santos2017 - Santos 6 x 2 Linense2016 - Santos 1 x 0 São Bernardo FC2015 - Santos 3 x 0 Ituano2014 - Santos 1 x 0 XV Piracicaba2013 - São Bernardo FC 1 x 3 Santos2012 - XV Piracicaba 1 x 1 Santos2011 - Linense 1 x 4 Santos2010 - Rio Branco 0 x 4 Santos2009 - Santos 2 x 0 Guaratinguetá2008 - Portuguesa Desp. 2 x 0 Santos
Crédito: Santosempatouem2a2comoSantoAndrénaestreianoPaulistãoem2021(Foto:IvanStorti/SantosFC

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