Santos defende tabu de 14 anos sem derrotas em estreias no Paulistão

O Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira diante a Internacional de Limeira, às 19 horas, no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira. O Alvinegro defende um tabu de 14 anos sem perder na estreia do Paulistão. A última derrota na abertura da competição foi em 2008 para a Portuguesa por 2 a 0.Desde então foram 10 vitórias, 3 empates, sendo 7 jogos como mandante e 7 como visitante. Marcou 31 gols e sofreu apenas 9 sofridos.

A equipe do técnico Fábio Carille está no Grupo D ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. A competição vai ter o mesmo formato da última edição, sendo 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times cada. Os dois times melhor classificados de cada grupo após o termino na primeira fase se enfrentam pelas quartas de final.Veja as últimas estreias do Santos no Paulistão: