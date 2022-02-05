Santos defende tabu de 12 anos sem derrotas para o Guarani

O Santos vai defender um tabu de 12 anos na partida deste domingo, contra o Guarani, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe não perde para o rival desde abril de 2010, quando perdeu por 3 a 2 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, com sete vitórias do Peixe e um empate. Entre estes confrontos estão a final do Paulista de 2012, quando o Santos foi campeão com duas vitórias sobre a equipe de Campinas.