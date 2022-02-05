Santos defende tabu de 12 anos sem derrotas para o Guarani

O Santos vai defender um tabu de 12 anos na partida deste domingo, contra o Guarani, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe não perde para o rival desde abril de 2010, quando perdeu por 3 a 2 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, com sete vitórias do Peixe e um empate. Entre estes confrontos estão a final do Paulista de 2012, quando o Santos foi campeão com duas vitórias sobre a equipe de Campinas.
Em 2013, o Guarani foi rebaixado para a Série A2 e só voltou para a primeira divisão em 2019. Desde a volta foram duas vitórias santistas, a última delas em 2020, com um gol contra de Pablo após cobrança de falta de Jean Mota nos minutos finais.No ano passado, Santos e Guarani estavam no mesmo grupo e não se enfrentaram no Paulistão. O Guarani avançou para as quartas de final, mas foi eliminado pelo Mirassol nos pênaltis.
Confira os últimos confrontos entre Santos x Guarani
26/5/2010 - Santos 3 x 1 Guarani - Vila Belmiro19/9/2010 - Guarani 0 x 0 Santos - Brinco de Ouro29/2/2012 - Guarani 0 x 2 Santos - Brinco de Ouro6/5/2012 - Guarani 0 x 3 Santos - Morumbi13/5/2012 - Santos 4 x 2 Guarani - Morumbi16/3/2013 - Santos 2 x 1 Guarani - Vila Belmiro18/2/2019 - Santos 3 x 0 Guarani - Pacaembu27/1/2020 - Guarani 1 x 2 Santos - Brinco de Ouro