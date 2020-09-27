Santos defende pênalti e garante vitória do Athletico-PR contra o Bahia

Em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, no sufoco e com direito a pênalti defendido pelo goleiro Santos, o Athletico-PR venceu o Bahia pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o Furacão soma 14 pontos e sobe para 10ª colocação. O Bahia continua com 9 e está no penúltimo lugar.Na próxima rodada, Athletico-PR visita o Flamengo, no Maracanã. Já o Bahia enfrenta o Sport, no estádio de Pituaçu. Ambas as partidas serão realizadas no dia 04 de outubro.
A partida
O Bahia começou mandando no jogo. Das chances criadas pelo Tricolor na primeira etapa, a mais perigosa surgiu aos 19 minutos. Após cruzamento na área, Rodriguinho fechou no segundo pau, mas não pegou bem na bola e a finalização foi para fora.
Após o susto, o Athletico-PR acordou e começou a mandar no jogo. Mas as oportunidades de perigo do Furacão surgiram apenas no final do primeiro tempo em finalizações de Erick. A primeira foi uma tentativa de encobrir o goleiro, mas a bola passou por cima do gol. A segunda foi uma triangulação, a bola chegou para Erick, que finalizou de dentro da área, mas Douglas Friedrich conseguiu defender.
O segundo começou com o Furacão levando perigo. Aos 9 minutos, Léo Cittadini acertou ótimo cruzamento, mas a finalização de Fabinho foi para fora.
O Athletico-PR adiantou a marcação e passou a pressionar o time do Bahia. A blitz deu certo e o Furacão conseguiu o seu gol. Abner Vinicius acertou um belíssimo cruzamento, Christian cabeceou com precisão e abriu o marcador: 1 a 0.
Após o gol, Mano Menezes mexeu no time. As alterações surtiram efeito, o Bahia cresceu no jogo e, aos 36 minutos, teve a oportunidade de empatar em cobrança de pênalti, que foi marcada com ajuda do VAR. Clayson bateu, mas Santos conseguiu defender a cobrança.
O Tricolor não se abateu com a penalidade perdida e continuou pressionando até o final. Mas o Athletico-PR conseguiu resistir com bastante valentia, segurou a vitória e garantiu mais três pontos na tabela.
ATHLETICO-PR 1 X 0 BAHIALocal: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Data-Hora: 26/09/2020 – 19h00Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Público/renda: pagantes:; total: / R$ Cartões amarelos: Erick, Jonathan, Thiago Heleno e Alvarado (ATH), Saldanha (BAH)Cartões vermelhos: Gol: Christian (24’/2ºT) ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan (Jorginho, aos 16’/2ºT), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Erick, Christian (Alvarado, aos 39’/2ºT) e Léo Cittadini (Ravanelli, aos 39’/2ºT); Fabinho (Carlos Eduardo, aos 39’/2ºT) e Pedrinho (Renato Kayzer, aos 16’/2ºT). Técnico: Eduardo Barros.
BAHIA: Douglas Friedrich; Edson, Juninho, Ernando e Juninho Capixaba; Gregore, Ramires (Rossi, 26’/2ºT), Ronaldo (Ramon, aos 40’/2ºT), Rodriguinho (Marco Antônio, 26’/2ºT) e Élber (Clayson, no intervalo); Gilberto (Saldanha, aos 31’/1ºT). Técnico: Mano Menezes.