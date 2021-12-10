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futebol

Santos decide não renovar o contrato com o atacante Diego Tardelli

Jogador tem vínculo até o final e o clube tinha a opção de prorrogar até o final do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 12:07

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:07

O atacante Diego Tardelli não terá seu contrato renovado com o Santos. O jogador chegou ao Peixe em agosto de 2021, realizou 13 jogos pelo Peixe, sendo 1 pela Copa do Brasil e 12 pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo são 613 minutos, além de 1 gol pela camisa.Aos 36 anos, o Tardelli assinou até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulista 2022, o que não vai acontecer. Em levantamento recente, o DIÁRIO mostrou que Tardelli ficou fora de 9 das 22 partidas disputadas pelo Peixe, somando 40% dos jogos. O maior problema foi o recondicionamento físico nos jogos, principalmente em sua chegada.
Após a chegada no Alvinegro, ele ficou fora de quatro partidas até conseguir o mínimo de recondicionamento físico e finalmente ser relacionado e estrear diante o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, Tardelli só entrou devido ao número de desfalques do Santos no jogo.Não foi relacionado contra o Ceara, mas foi entrando aos poucos nos confrontos do Santos. Foi titular contra América-MG, Fluminense, Athletico-PR, Chapecoense, Corinthians e Fortaleza. Nesses jogos marcou seu único gol contra a camisa do Peixe diante o Tricolor Carioca, na Vila.
O camisa 99 jogou apenas uma partida durante os 90 minutos: no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, na derrota por 2 a 0.
Diante o Palmeiras na Vila Belmiro chegou a ser relacionado, mas apresentou um quadro de virose na concentração e não ficou no banco. Contra o Atlético-GO apresentou desgaste físico e não foi relacionado, já nos jogos contra Internacional e Flamengo não foi relacionado devido a um incômodo posterior na coxa desde a partida contra o Fortaleza.
Crédito: DiegoTardellifezumgolemsuapassagempeloSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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