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futebol

Santos de Carille marca mais gols em 2022, mas sofre na defesa

Peixe sofreu gol nos últimos seis jogos e derrota para o Mirassol teve o maior número de gols em toda a passagem do técnico pelo clube...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 12:08

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 12:08
O Santos perdeu para o Mirassol por 3 a 2, no Campos Maia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. A partida teve o maior número de gols na Era Carille (5). Antes, o máximo foi de 4 gols na derrota do Peixe para o Atlético-MG por 3 a 1 no Brasileiro do ano passado.Apesar de marcar mais gols, o Santos de 2022 sofre mais na defesa. Nos sete jogos do estadual, tomou gol nos seis últimos. Não sofreu nenhum gol apenas na estreia do Paulista no empate em 0 a 0 com a Internacional de Limeira. A média de gols sofridos é de 1,14 por jogo.
Na temporada passada, a equipe do técnico Fábio Carille não tomou gol em 11 dos 20 jogos disputados. Foram apenas 16 gols sofridos no período, uma média de 0,8 gol por jogo.Em relação ao ataque, em 2021 com Fábio Carille foram 15 gols marcados em 20 jogos, média de 0,75 gol por jogo. Em 9 dos 20 jogos, quase metade, não marcou gols. Já nesta temporada, foram 8 gols em 7 jogos e apenas em 2 não marcou gols, sendo nas duas primeiras rodadas do Paulista. A média é de 1,14 gol por jogo.
Até o momento, Marcos Leonardo é o artilheiro do Santos com 3 gols marcados.
Crédito: Santosperdeupor3a2paraoMirassolnestaquinta-feira(Foto:IvanStorti/SantosFC

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