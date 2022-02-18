Santos de Carille marca mais gols em 2022, mas sofre na defesa

O Santos perdeu para o Mirassol por 3 a 2, no Campos Maia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. A partida teve o maior número de gols na Era Carille (5). Antes, o máximo foi de 4 gols na derrota do Peixe para o Atlético-MG por 3 a 1 no Brasileiro do ano passado.Apesar de marcar mais gols, o Santos de 2022 sofre mais na defesa. Nos sete jogos do estadual, tomou gol nos seis últimos. Não sofreu nenhum gol apenas na estreia do Paulista no empate em 0 a 0 com a Internacional de Limeira. A média de gols sofridos é de 1,14 por jogo.