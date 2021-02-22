Santos dá folga para seis titulares contra o Bahia e na estreia no Campeonato Paulista

Classificado para a pré-Libertadores, o Santos decidiu dar folga a seis titulares absolutos na temporada. O zagueiro Luan Peres, os laterais Pará e Felipe Jonatan, o volante Alison e os atacantes Soteldo e Lucas Braga só se reapresentam no dia 2 de março.
Com a decisão, eles não enfrentam o Bahia na próxima quinta, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e estão fora da estreia do Peixe no Campeonato Paulista, dia 28, diante o Santo André.
Após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, na Vila Belmiro, o restante do elenco folgou nesta segunda-feira (22) e se reapresenta na terça (23) para iniciar a preparação para o jogo contra o Bahia. O Peixe deverá ser dirigido pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes na partida de quinta.Na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, o atacante Marinho não recebeu folga como os companheiros e deve ser a principal esperança do Peixe no confronto contra o Bahia.