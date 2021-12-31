Santos corta Renyer, Breno, Victor Yan e Balieiro da Copinha. Veja a lista final

Santos fechou a lista final de inscritos na Copa São Paulo de Juniores com 22 nomes. Da lista inicial de 30 atletas divulgada pelo clube, ficaram fora da relação o goleiro Breno, o lateral Cadu, os zagueiros Thiago Balieiro e Gustavo Moreira, os volantes Hyan e Victor Yan, o meia Alex e o atacante Renyer.Os cortes surpreenderam. O goleiro Breno foi titular no Paulista Sub-20 e teve boas atuações, mas tem contrato apenas até o dia 31 de outubro de 2022. Ele ainda não foi procurado para discutir a renovação.

O zagueiro Thiago Balieiro, irmão do volante Vinícius Balieiro, também chegou a ser titular na temporada, mas foi preterido na relação final. A dupla de zaga do Peixe na Copinha deve ser formada por Derick e Jair Paula. Lesionado, o lateral-direito Cadu ficou fora da lista final.Victor Yan ficou fora da relação no meio-campo. O jogador chegou a entrar na Justiça para deixar o Santos neste ano, mas trocou de empresários, mudou de ideia e sonhava em reconquistar o sue espaço no clube. Da geração de Rodrygo e Yuri Alberto, ele foi um dos primeiros a estrear no profissional, mas sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e perdeu espaço.

O meia Alex também perdeu espaço no elenco e ficou fora da relação.

Outra grande promessa do clube fora da lista é o atacante Renyer. Muito elogiado pelo ex-técnico Jesualdo Ferreira, o jogador já estreou no profissional e teve passagens por seleções de base, mas perdeu espaço no time sub-20 durante a temporada e ficou fora da lista final.

Confira a lista final com a numeração:

1 - Diógenes2- Derick3 - Lucas Pires4 - Sandro5- Jhonnathan6 - Jair Paula7 - Wesley Patati8 - João Victor9 - Victor Michell10 - Rwan11 - Lucas Barbosa12 - Eduardo Araújo13 - Léo Zabala14 - Matheus Nunes15 - Pedrinho Scaramussa16 - Ed Carlos17 - Fernandinho18 - Nikão19 - Rafael Moreira20 - Andrey Quintino21 - Kaio Henrique24 - Mauro