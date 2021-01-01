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Santos corre risco de pagar multa por atrasos no pagamento de acordo com técnico Jesualdo Ferreira

Alvinegro ainda não resolveu a situação do treinador português demitido em agosto. O clube deve uma parte da rescisão a Jesualdo e sua comissão técnica. Entenda!...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 10:56

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 10:56

Crédito: Divulgação/Boavista-POR
A relação entre o Santos e o treinador português Jesualdo Ferreira ainda não chegou ao fim. Apesar de ter deixado o comando do clube paulista em agosto de 2020, Jesualdo tem um acordo judicial com o Peixe para o pagamento de sua rescisão contratual e de sua comissão, estipulado em 20 parcelas. A informação foi veiculada incialmente pelo site Uol Esporte.
O problema é que o Santos atrasou duas dessas parcelas, referentes aos meses de novembro e dezembro. No acordo, uma multa foi fixada em caso de atraso do pagamento, que faz o clube correr o risco de ser multado em 15% em cima do valor total (R$ 7,4 milhões).
>> Veja aqui a tabela e simulador do BrasileirãoA quantia paga mensalmente é de R$ 370 mil, valor dividido entre o técnico, os auxiliares Rui Águas, Antônio Oliveira e Daniel Gonçalves e o analista de desempenho Pedro Bouças, todos portugueses.
Até o momento, apenas três parcelas foram pagas pelo Santos, e a próxima vence no dia 8 de janeiro de 2021. Os profissionais não acionaram a multa para não prejudicar o clube, que passa por situação financeira delicada. No entanto, se aplicada, o valor corrigido vai para R$ 8,5 milhões.
Jesualdo Ferreira foi demitido em agosto de 2020, após não conseguir os resultados esperados pela diretoria santista - a equipe foi eliminada pela Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista. O acordo foi feito pelo presidente em exercício à época, José Carlos Perez, que sofreu impeachment e deixou a cadeira no último mês de novembro.
Agora, o presidente Andrés Rueda, eleito para o triênio de 2021-2023, assume as funções administrativas e se torna responsável por sanar as pendências do clube. O Santos está na semifinal da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, e é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Cuca.

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