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futebol

Santos convida lendas do clube para a final da Copa Libertadores

Pepe, Lima, Mengálvio, Clodoaldo e Edu estarão no Maracanã no próximo sábado...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 18:37

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:37

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
Para trazer grandes lembranças e sorte ao time no Santos na grande final da Copa Libertadores da América, alguns dos ídolos eternos do clube estarão presentes no Maracanã para o duelo contra o Palmeiras neste sábado. Pepe, Lima, Mengálvio, Clodoaldo e Edu foram convidados pelo presidente Andres Rueda e irão ao jogo.- Será uma sensação incrível estar no Maracanã. O palco do futebol mundial, onde o Santos já conquistou vários títulos. Estou confiante que vamos voltar com muita felicidade para Santos. Espero que o atual elenco se inspire no Santos da Década de Ouro, e traga o Tetra que nós tanto queremos - afirmou o ex-atacante Edu.Eles já realizaram testes de Covid-19 feitos pelo laboratório Cellula Mater na manhã da última terça-feira, todas as medidas de precaução contra o vírus serão tomadas. Eles serão acompanhados na viagem por uma funcionária do clube.
Dorval também foi convidado, mas não poderá comparecer, assim como o Rei Pelé. O Atleta do Século estará representado por uma filha e por um neto, fanáticos pelo Santos.
Santos e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América no próximo sábado. A decisão, em jogo único, será no Maracanã, às 17h.

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