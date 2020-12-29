Santos convence Brugge, e empréstimo de Luan Peres é renovado até o fim da Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Luan Peres permanecerá no Santos até o fim de janeiro. À frente da negociação com o Brugge, da Bélgica, a nova diretoria do Peixe, que assume o clube oficialmente nesta sexta-feira (1º), conseguiu convencer o clube europeu a ceder o zagueiro até o fim da Libertadores. O contrato de Peres com o Alvinegro terminaria nesta quinta-feira (31).

A informação foi inicialmente publicada pela "Gazeta Esportiva". Membro do Comitê Gestor do presidente eleito, Andrés Rueda, o empresário Walter Schalka, adotou a estratégia de esticar mais o vínculo de Luan com o Peixe, garantir uma das principais peças do elenco para a fase final do principal torneio da América do Sul para que, assim, possa tentar a aquisição do atleta em definitivo.

O Brugge pedia inicialmente 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões), mas aceitou diminuir a pedida para 3 milhões de euros (R$ 19 milhões), no entanto, não aceita o pagamento da quantia parceladamente, o que dificulta o Peixe que não vive boa situação financeira. Ainda assim, a nova diretoria busca alternativas para ter Luan Peres de forma definitiva.