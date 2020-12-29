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Santos convence Brugge, e empréstimo de Luan Peres é renovado até o fim da Libertadores

Vínculo do zagueiro com o Peixe se encerraria nesta quinta-feira (31). Nova diretoria santista ainda sonha em tê-lo em definitivo...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 18:27
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Luan Peres permanecerá no Santos até o fim de janeiro. À frente da negociação com o Brugge, da Bélgica, a nova diretoria do Peixe, que assume o clube oficialmente nesta sexta-feira (1º), conseguiu convencer o clube europeu a ceder o zagueiro até o fim da Libertadores. O contrato de Peres com o Alvinegro terminaria nesta quinta-feira (31).
A informação foi inicialmente publicada pela "Gazeta Esportiva". Membro do Comitê Gestor do presidente eleito, Andrés Rueda, o empresário Walter Schalka, adotou a estratégia de esticar mais o vínculo de Luan com o Peixe, garantir uma das principais peças do elenco para a fase final do principal torneio da América do Sul para que, assim, possa tentar a aquisição do atleta em definitivo.
O Brugge pedia inicialmente 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões), mas aceitou diminuir a pedida para 3 milhões de euros (R$ 19 milhões), no entanto, não aceita o pagamento da quantia parceladamente, o que dificulta o Peixe que não vive boa situação financeira. Ainda assim, a nova diretoria busca alternativas para ter Luan Peres de forma definitiva.
O defensor foi o terceiro atleta que mais jogou no elenco do Santos em 2020, foram 45 jogos disputados dos 52 que o Peixe fez no ano. No total, o atleta que chegou ao Alvinegro em agosto de 2019, fez 54 partidas com a camisa alvinegra.

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