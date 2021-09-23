Santos contrata zagueiro boliviano ex-Palmeiras

O Santos contratou o zagueiro boliviano Leonardo Zabala, de 18 anos, para a categoria Sub-20. Ele estava no Palmeiras e pediu a rescisão com o rival para fechar com o Peixe. O jogador assinou um contrato até o final de 2020 com o clube da Vila Belmiro.- Feliz por iniciar esta nova etapa da minha vida e representar as cores da camisa do Santos. Agradeço a Deus por ter aberto esta grande porta e à minha família por estarem sempre ao meu lado - comemorou o boliviano nas redes sociais.