Santos contrata novo técnico para a equipe Sub-20

O técnico Orlando Ribeiro vai assumir o comando do Sub-20 do Santos. Depois da mudança técnica para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o imbróglio com Wesley Carvalho, a categoria já tem o nome definido para treinador. Os jogadores se reapresentam na quinta-feira (3).Formado em Educação Física, Orlando tem a Licença PRO de Treinadores da CBF e acumula passagens e títulos por diversos clubes como jogador e treinador. Seu trabalho mais marcante nas categorias de base foi pelo São Paulo, clube no qual esteve por 11 anos com passagens pelo comando técnico das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

Pelo Sub-20 no São Paulo foi Campeão da Copinha 2019, inclusive comandou o meia Ed Carlos atualmente no Santos. Além do vice-campeonato da Copa Ipiranga RS 2018, conquistou Super Copa e a Copa do Brasil nos anos de 2018. No Sub-17 conquistou a FAM Cup em 2018 Fam Cup, Copa Belo Horizonte em 2017, Campeonato Paulista 2016 e Copa Belo Horizonte em 2016 e Campeonato Paulista em 2015.Depois de onze anos no São Paulo, o treinador passou os últimos sete meses no Sub-17 Palmeiras. No rival, conquistou a Fam Cup e venceu o Santos na edição, foi vice-campeão do Paulista e ficou em terceiro na Copa do Brasil. Foram 34 jogos com 27 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ele também é detentor das maiores goleadas do Allianz Parque nas vitórias do Palmeiras sobre Confiança e Desportiva Paranaense por 10 a 0 e 9 a 0, respectivamente, em jogos válidos pela Copa do Brasil Sub-17.

A categoria Sub-20 do Santos passou por diversas mudanças. Depois da Copa São Paulo, Edu Dracena fechou um acordo com o Wesley Carvalho para assumir o Sub-20. Antes de comandar a equipe, o treinador trocou o Santos pelo Athletico-PR e deixou o clube em buscas de opções até encontrar Orlando Ribeiro no mercado.