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futebol

Santos contrata meia Ed Carlos, promessa da base do São Paulo

Jogador rescindiu com o São Paulo nesta semana e fez exames no Peixe nesta quinta...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:59
Crédito: Arquivo pessoal
O Santos acertou a contratação do meia Ed Carlos, de apenas 20 anos, que se desligou do São Paulo nesta semana após oito anos de clube. O jogador fez exames médicos na manhã desta quinta-feira e deve iniciar os treinamentos na próxima semana. No Peixe, Ed Carlos deverá ser integrado ao elenco do time Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e vai disputar a Copa Paulista no segundo semestre.Ed Carlos se destaca no São Paulo desde o sub-15. Ele foi um dos destaques do clube na conquista do título da Copa Votorantim de 2016, teve passagens pela Seleção Sub-20 e foi campeão da Copa São Paulo em 2019. No entanto, a sequência da carreira foi atrapalhada por algumas lesões.
O jogador se despediu do São Paulo nas redes sociais durante a semana e já procura apartamento para morar em Santos.- Caros amigos, parceiros e profissionais, após quase 8 anos chega o final do ciclo da minha história nesse clube maravilhoso, onde aprendi muito, cresci, amadureci, participei de títulos, derrotas, alegrias e conquistei muitos amigos verdadeiros. Agradeço ao São Paulo Futebol Clube e a todos que aqui convivi e me ajudaram nessa etapa fundamental da vida, de coração muito obrigado - escreveu.

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