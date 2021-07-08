Santos contrata meia Ed Carlos, promessa da base do São Paulo

O Santos acertou a contratação do meia Ed Carlos, de apenas 20 anos, que se desligou do São Paulo nesta semana após oito anos de clube. O jogador fez exames médicos na manhã desta quinta-feira e deve iniciar os treinamentos na próxima semana. No Peixe, Ed Carlos deverá ser integrado ao elenco do time Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e vai disputar a Copa Paulista no segundo semestre.Ed Carlos se destaca no São Paulo desde o sub-15. Ele foi um dos destaques do clube na conquista do título da Copa Votorantim de 2016, teve passagens pela Seleção Sub-20 e foi campeão da Copa São Paulo em 2019. No entanto, a sequência da carreira foi atrapalhada por algumas lesões.