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futebol

Santos contrata atacante revelado na base do Coritiba

Pablo Thomaz, de 21 anos, rescindiu o contrato com o clube paranaense na semana passada e reforçará o Peixe. Jogador deve iniciar caminhada na equipe Sub-23...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 10:50
Crédito: Divulgação/Coritiba
O Santos acertou a contratação do atacante Pablo Thomaz, de 21 anos, que foi revelado nas categorias de base do Coritiba e rescindiu o contrato com o clube paranaense. A princípio, o jogador será integrado ao elenco da equipe Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a vai disputar a Copa Paulista.Pablo Thomaz foi artilheiro nas categorias de base do Coritiba, mas não consegui se firmar na equipe profissional. Ele fez 20 partidas pelo clube, sendo oito como titular, e não marcou gol. Ele não estava nos planos do técnico Gustavo Morínigo.
Em 2020, o atacante chegou a ser emprestado para o Red Bull Brasil e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele fez 15 jogos pelo clube e marcou três gols.Pablo Thomaz é o segundo jogador revelado pelo Coritiba que foi contratado pelo Santos nos últimos dias. Na semana passada, o Peixe já havia contratado o meia Luiz Henrique, que também vai defender a equipe Sub-23.

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