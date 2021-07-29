Santos contrata atacante revelado na base do Coritiba

O Santos acertou a contratação do atacante Pablo Thomaz, de 21 anos, que foi revelado nas categorias de base do Coritiba e rescindiu o contrato com o clube paranaense. A princípio, o jogador será integrado ao elenco da equipe Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a vai disputar a Copa Paulista.Pablo Thomaz foi artilheiro nas categorias de base do Coritiba, mas não consegui se firmar na equipe profissional. Ele fez 20 partidas pelo clube, sendo oito como titular, e não marcou gol. Ele não estava nos planos do técnico Gustavo Morínigo.