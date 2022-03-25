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futebol

Santos conta com vontade de Martínez para convencer o Barcelona-EQU

Atacante tem o desejo de defender o Peixe e pode ajudar na negociação...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 17:21
O Santos conta com a vontade do atacante Emmanuel Martínez, de 27 anos, que pertence ao Barcelona de Guayaquil, para reforçar a equipe. O jogador é um pedido do técnico Fabián Bustos e é visto como um atleta "diferente", que chama responsabilidade em momentos de dificuldades.O jogador vê com bons olhos uma transferência para equipe da Vila Belmiro. Além de um mercado forte, trabalhar com Bustos, que esteve até pouco tempo no time equatoriano, é levado em consideração para o ponta esquerda.
Sabendo disso, o time de Guayaquil não pretende facilitar as negociações. A oferta do Peixe de US$ 1.250.000 (quase R$ 6 milhões) por 50% dos direitos econômicos, foi considerada baixa. Uma nova investida deve ser feita nas próximas horas.O Peixe tem alguns nomes na mira e pretende anunciar até a próxima semana. O volante Willliam Maranhão foi anunciado nesta sexta-feira. O centroavante Bryan Angulo, equatoriano de 26 anos que atualmente joga no Cruz Azul, do México, interessa. Ele busca uma rescisão antecipada para chegar à Vila.
O volante Fernando Sobral, que pertence ao Ceará, não deve reforçar a equipe de Bustos. O presidente do clube, Robinson de Castro, confirmou que recebeu uma proposta pelo jogador, superior ao que tinha sido oferecido inicialmente, mas ela foi recusada.
Crédito: EmmanuelMartínezfoiindicadoaoSantospelotécnicoFabiánBustos(Foto:Divulgação/Conmebol

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